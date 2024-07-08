亡母火化期限到今天男星仍拒認屍 搬屋不敢搬太遠：怕媽媽找不到
撰文：中天新聞網
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台灣藝人唐治平的母親今年6月初身亡自家社區的頂樓，如今一個月過去，唐治平仍不認母親遺體，僅由同家族的表姊妹出面確認死者為唐治平母親，今（8）日是火化最後期限。
唐治平至今不願認屍，僅由同家族的表姊妹出面確認死者就是唐治平母親，引來外界質疑，而先前唐治平態度強硬，不僅多次表示「那不是我媽媽！」甚至還說：
我媽媽是養女，與這名表姊妹雖然是法律上的親屬，但沒有血緣關係，而且已經很多年沒見，不可能我自己不認得母親，表姊妹卻認得母親。
唐治平的母親遺體冰存在板橋殯儀館至今已經1個多月，遺體已無法繼續存放在殯儀館，今（8）日是火化最後期限，若最後過期無人領回，恐怕將以「有主無名屍」火化處理。
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台北市演藝工會理事長曹雨婷透露，曾向唐治平伸出援手，和唐通話時發現他語氣很鎮定，為人也很客氣，雙方本來打算見面，但剛好碰上唐治平的租屋到期，要搬去下一個住處，原本想幫忙搬家，但唐以東西不多婉拒。
曹雨婷也提到，唐治平的新住處離原本租屋處不遠，因為唐治平擔心搬太遠，他的母親會找不到他。曹雨婷認為唐治平本性善良，希望大家能多給他工作機會，即使這段期間很多人都表示要幫忙唐治平，但唐都婉拒了，這也證明，唐治平是不會利用大家的善心騙錢的人。
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