超仙氣「最懂事女友」爆紅狂吸粉 新照「胸部1細節」讓粉絲驚呼
撰文：ETtoday
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最近國外一段街訪片段中，一位長髮正妹被問到：「如何安慰心情不佳的男友？」她勾起甜美笑容，撩起仙氣長髮抓成馬尾低下頭，「懂事」舉動引發老司機大暴動、狂搜IG，成功搜出本尊Nahyun Kim的帳號，她也從49萬粉漲到現在已破61萬追蹤。
6日她上傳新照片，超有女友感的穿搭讓眾人狂喊「戀愛了」。
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Nahyun Kim爆紅後，曾擷下登上新聞網站首頁的畫面，發IG限時動態甜喊：「on the first page！」
6日她發出多張照片，只見她上身是灰底混搭粉色細肩帶的短版小背心，下身則是白色短裙，一頭仙氣長髮披肩垂下，整個人散發青春甜美女友感，配上她貼文中的文字「I need vitamin U」，粉絲再度暴動。
照片一出，大批網友紛紛留言：
「你們不要再那樣看著我老婆了」
「妳的笑容就像陽光一樣」
「我需要搬去亞洲」
「怎麼這麼漂亮」
「戀愛了」
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還有眼尖網友發現，Nahyun Kim的胸前有一塊紅紅的痕跡，不禁驚呼：
「那是草莓嗎？」
「胸前有吻痕？」
不過，本尊親自笑回：
「No，I wish.」
引來不少人打趣：
「我可以滿足妳的願望」
「哪裡報名？」
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