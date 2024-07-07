「前選美冠軍」嫁豪門後消失24年　56歲凍齡照曝光　與女兒如姊妹

前中姐趙英華昔日曾演出電視劇《台灣靈異事件》，劇中與謝祖武搭檔刑警角色，正義凜然、亦剛亦柔形象，令人印象深刻。



趙英華參加中國佳樂小姐選美片段（節目截圖）

趙英華參加中國佳樂小姐選美片段（節目截圖）

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20多年前當紅之際，她選擇圈嫁入豪門淡出演藝圈，隨丈夫定居於加拿大溫哥華。

近年來隨著社群平台日益發達，她也跟上流行，不時曬美照分享生活點滴，56歲的她，驚人美貌一如當年，令網友讚嘆不已。

兩女兒盡得美女基因 點圖放大看看趙英華IG分享的近照及女兒照片：

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趙英華1988年以中國佳樂小姐冠軍（原為亞軍，後遞補為冠軍），參加國際中華小姐比賽開啟星途，亮麗外表、音樂系出身的優雅氣質，令她迅速在演藝圈走紅。

接著與謝祖武搭檔主演《台灣靈異事件》、主持節目《五燈獎》、《九點綜藝情》等等，成為當代炙手可熱的主持人。

直到1999年與現在老公訂婚，隔年32歲那年結婚，婚後隨丈夫定居加拿大，育有2女。

息影20多年，趙英華婚後生活深居簡出、專心「相夫教女」，隨著2個女兒Natalie、Kimberly長大了，她才開社群曬照分享日常。

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日前曝光的母女同框照中，只見今年56歲的她保養得宜，皮膚、身材凍齡美麗依舊，2個寶貝女兒也遺傳自她的美女基因，不但臉蛋標緻，身材也比媽媽高䠷。

母女站在一起宛如三姐妹，畫面賞心悅目，令大批粉絲驚艷，大讚：

「真的是太美了」

「當年的玉芳警官還是一樣的美」



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陳艾湄1989年唱電單車廣告歌《誰說我不在乎》，因而紅遍大街小巷。（fb「誰說我不在乎～陳艾湄」圖片）

陳艾湄的凍齡美貌令網民嘖嘖稱奇。（陳艾湄fb圖片）

陳艾湄當年一曲《誰說我不在乎》捧紅郭富城，城城走紅後也在台灣的演唱會邀請她合唱。（YouTube影片截圖）

陳艾湄當年一曲《誰說我不在乎》捧紅郭富城，城城走紅後也在台灣的演唱會邀請她合唱。（YouTube影片截圖）

陳艾湄當年一曲《誰說我不在乎》捧紅郭富城，城城走紅後也在台灣的演唱會邀請她合唱。（YouTube影片截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】