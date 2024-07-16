金庸武俠世界突遭撤檔宣佈大結局　一選角獲讚符合原著卻不敵朱茵

近日，引發互聯網熱議的《金庸武俠世界》突然宣佈大結局收官，引起了眾多觀眾的不滿。原來電視劇成片總共有60集，囊括了金庸數本著名小說內容，可如今卻只上映了《鐵血丹心》一個單元，剩下還有四個沒有播出。然而不少觀眾為了看劇已經開了會員，如今算是有去無回頭了。



在《金庸武俠世界》剛播出的時候，劇中選角面臨著很大爭議。但金庸小說的著名程度依然讓這部劇自帶觀眾基礎，時不時就會帶著新話題登上熱搜，而新的選角也讓大家熱議不斷。

《金庸武俠世界》的第一個單元《鐵血丹心》僅得豆瓣6.2分的評價。（截圖）

現在這部劇因為不明原因提前收官，也算是開闢了電視劇撤檔的先河。（《鐵血丹心》劇照）

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現在這部劇因為不明原因提前收官，也算是開闢了電視劇撤檔的先河，讓不少網友都一頭霧水不明就裡。雖說因為眾多改編佳作珠玉在前，《金庸武俠世界》面臨著很多的批評爭議，然而爭議的同時也是熱度，不至於因為這種原因就提前撤檔。

而就在不久前，還有網友將眾多版本的主角們拉出來做對比，此沙飾演的郭靖被稱為是最具有「野性」的一版，而陳都靈則被讚為史上最美的馮衡。

陳都靈被讚為史上最美的馮衡。（《金庸武俠世界》劇照）

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此沙是少數民族出生，天生帶有一股自由不羈的氣質，雖然他已經盡可能地演繹出郭靖那種憨直特性，卻依然掩蓋不住與生俱來的「野性」味道。因此在歷屆的扮演者裡，此沙無疑是最具有異域風情的郭靖。



與此同時，郭靖那種不屈而旺盛的生命力也被此沙演繹了出來，雖說部分觀眾還是有些不太認可他的扮相，但各花入各眼，還是有相當一部分人喜歡此沙的表現。

而陳都靈更不用多說，她一出場就讓觀眾眼前一亮。陳都靈周身溫柔而淡雅的氣質，讓她這一版本的馮衡盡顯飄然仙氣，是看起來最出塵的一個扮演者。

事實上，陳都靈超乎尋常的氣質來源於她優秀的肩頸線和頭身比，標準的168身高更是讓她整個人看起來高挑修長，古裝扮相格外出眾。

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除此之外，孟子義飾演的梅超風也獲得了觀眾的認可，她明豔鋒利的美貌恰恰符合梅超風有些瘋批的人設，在劇中一身紅衣披散長髮，整體造型十分驚豔。而《金庸武俠世界》裡馮衡和梅超風這對「白月光」與「朱砂痣」，讓演員詮釋出了別樣的魅力，也更讓觀眾見識到了書中角色的風采。

相比之下，黃蓉的人選就顯得稍微遜色，包上恩的小圓臉讓她缺少了一些辨識度，也不夠精緻，雖然同樣是圓臉的林依晨同樣出演過黃蓉，但林依晨的整體五官佔比更大，臉圓但足夠小巧，因此反而多了一分古靈精怪和邪氣，堪稱最符合原著描寫的黃蓉。

包上恩的小圓臉讓她缺少了一些辨識度。（《金庸武俠世界》劇照）

有史以來得到過最多好評的黃蓉，當然就是朱茵出演的94年版《射雕英雄傳》。（94年版《射雕英雄傳》劇照）

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而有史以來得到過最多好評的黃蓉，當然就是朱茵出演的94年版《射雕英雄傳》。並且有趣的是，朱茵的姓名結構剛好與黃蓉相對應，「朱」和「黃都是色彩」，而「茵」與「蓉」又正好都帶有草字頭，和植物相關，這種巧合讓許多觀眾都相信，朱茵就是有史以來最適配的天選黃蓉。

現在這部劇因為不明原因提前收官，也算是開闢了電視劇撤檔的先河。（《鐵血丹心》劇照）

《金庸武俠世界》的提前撤檔，讓剩下四個單元都無緣與觀眾見面，對於已經沉浸到武俠世界裡的觀眾來說是一種遺憾。而目前撤檔過的電視劇到後面幾乎都不會再次上架，也就是說《金庸武俠世界》可能從此就真的和大家說再見了。

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