蕭亞軒傳懷孕後又傳被外籍男子求婚 笑笑回應婚訊談右腿手術近況
撰文：聯合新聞網
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蕭亞軒日前才被傳懷孕，讓她傻眼回應否認，如今又再傳出有外籍男子向她求婚遭拒，她再次發聲否認，也曝右腿將要進行手術的近況。
據「三立新聞網」報導，外傳今年有外籍男子追求蕭亞軒，甚至還對她驚喜求婚，連戒指都準備好了，不過她認為婚姻不是兒戲，考慮到兩人個性天差地遠，因此婉拒對方求婚。
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對於這樣的傳聞，蕭亞軒笑稱：
有這種事嗎？我怎麼都不知道。
她也透露近來右腿準備要開刀，手術前必須要先增重4~5公斤，現在生活很規律、早睡早起，就是右腿很酸痛，也忙著照顧家中4隻愛犬。
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