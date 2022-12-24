無間道｜4K版上映意外揭蕭亞軒原來長這樣　20年後變出巫婆鼻？

【無間道4K版／蕭亞軒】《無間道》20周年4K修復上映，除了目前依然活躍於影壇的劉德華、梁朝偉、鄭秀文、劉嘉玲、黃秋生、曾志偉、吳鎮宇等帝后級的陣容之外，更可見到久違大銀幕的天王黎明、目前以家庭生活為重的余文樂、陳冠希及陳慧琳等等都是當年紅極一時的巨星，以及出道不久的蕭亞軒的清澀模樣，讓粉絲直呼「回憶返晒嚟」！



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《無間道》導演劉偉強曾表示三部曲論故事而言自己最偏愛《無間道Ⅱ》，他表示有一部作品成功後，會有更多人注意你下一部的失敗，所以《無間道》編導三人在拍攝續集時都面對了極大壓力，他笑說第二集沒有巨星，陳冠希和余文樂都才剛走紅，還有實力派的曾志偉、黃秋生，再加入吳鎮宇：「被大家笑是《無間道》的A貨還不如，但沒有人看好，反而更要做出一部好戲。」

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劉偉強透露吳鎮宇加入《無間道Ⅱ》後非常幫忙，演出前都想好如何演出，連造型都已全面思考：「他以斯文的造型演出黑幫老大，一個唸過很多書的人如何領導黑幫，讓故事更有張力。第二集的故事做到一環扣一環，真的精彩。」而余文樂為了演出梁朝偉年輕模樣，同樣壓力極大，他問導演要怎麼演才好？劉偉強給了他很直接的功課：「去看《無間道》100遍，看到後來就會進入狀況，也就能進入角色中了。」他也特別要求當年有著帥氣歪嘴笑容的陳冠希要收斂招牌的致命微笑：「我提醒他要演劉建明就不準歪著嘴巴笑，再歪著嘴笑，我會揍人。」

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