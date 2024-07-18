TVB前童星轉眼間25歲曬濕身照「一部位」不動如山狀態完美成焦點
撰文：TVBS新聞網
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被譽為「峮峮接班人」的中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦（小迪），近日在IG上分享日前中信兄弟推出「涼水祭」主題日的活動照片，所有啦啦隊員遭水柱噴射濕身，讓全場球迷嗨翻。但冼迪琦的照片曝光後，除了甜美的笑容再次被讚爆外，身上的「1部位」也意外掀起熱議。
從香港到台灣發展的冼迪琦，在加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」後，人氣扶搖直上目前IG已有超過27萬的粉絲追蹤，而近期她分享球團「涼水祭」活動的花絮照，畫面中可見冼迪琦身穿黃色荷葉邊點綴的短版泳裝，套上透膚的白色外套，整個人青春洋溢。同時她也舉著超大水槍玩到全身溼透。而冼迪琦也在貼文處開心地寫下：
看到大家都玩得好開心喔，安打時的水柱噴射畫面好漂亮，好好的用眼睛記錄下來了。
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沒想到，照片曝光後，除了冼迪琦甜美的顏值與傲人的身材曲線掀起網友熱議外，冼迪琦的瀏海在經歷水江的掃射後，依舊不動如山維持超完美的狀態，也讓不少人驚呼：
「頭髮為什麼那麼完整」
「瀏海居然還可以維持」
「你的瀏海是怎麼做的」
「怎麼做到還有瀏海的！不可思議」。
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