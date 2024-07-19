38歲女歌手傳結婚　另一半被指私生活混亂吸毒又3P　網民：人很渣

郭采潔近年將事業重心轉向大陸，相較過往在音樂、電影有長足經營，近年也較為放緩腳步，未料昨日卻傳出結婚，不知為何「郭采潔竟然結婚了」關鍵字突然在18日衝上微博熱搜第一名，內容更主要談及她與大陸音樂人伊德爾之間的戀情，一整個晚上都霸榜，熱度非常驚人。



只是，「郭采潔竟然結婚了」關鍵字相關貼文中，竟是2年前伊德爾早就否的醜聞，一名女網友稱「郭采潔現任老公是我的前相親對象」，該名網友指控「人很渣，家庭條件一般，經常找我借錢，一到晚上就各種發騷擾短信（簡訊），他經常以工作形式騷擾女性，突然傍上郭采潔。」

「郭采潔竟然結婚了」關鍵字突然在18日衝上微博熱搜第一名。（IG@amberkuo2_019）

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此外，該名網友還表示郭采潔有大手筆在海拉爾給伊德爾買了2套房子，並豪砸500萬人民幣為他開設音樂公司，不過女網友接著爆料伊德爾的私生活混亂，會和歌手宋冬野找粉絲大玩3P，甚至誘導吸食毒品，讓她不解說：

不知道這樣的人為何如此好命，抱得美人歸，名利錢一年之間，翻天覆地的變化。

大陸音樂人伊德爾。（微博＠伊德爾）

只是這篇貼文在2年前，當時伊德爾就已發文嚴正回應，「非常抱歉佔用了社會資源，造成了不良影響。在此向事件所波及到的相關女士、無辜牽連者以及我的家人道歉，非常抱歉給你們帶來了傷害」，並且強力駁斥吸毒、濫交等傳聞，並且委託律師處理，表示會對造謠者、傳播者保留追究法律責任的權利。目前不清楚為何該文章會突然再度引起討論，不過郭采潔、伊德爾迄今都未再回應此事。

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