42歲歌手曾陷嚴重抑鬱「一度想從上面跳下去」：覺得自己不配當人
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣中天綜合台《小明星大跟班》將播出「放不下當心出大事！小大心病診療室」，台灣藝人黃少谷曾為重度抑鬱症所苦，深陷負面情緒中，一度想輕生。
黃少谷說：「出道前，我是五月天的技師，看他們演唱會都萬人空巷，所以我出專輯的時候，就覺得我應該也會跟他們一樣，但我站上舞台時，台下就10幾個人，我就覺得『我不是被愛的人，我還要繼續嗎』？」
【圖輯】點圖放大看更多黃少谷照片👇👇👇
+12
而黃少谷因為深陷情緒中，產生不好的念頭：「很多時候我沒辦法控制情緒，那時候住在頂樓加蓋裡，一度想從上面跳下去結束生命，因為我覺得自己好像不配當人，事情都做不好，讓家人、朋友失望。」好在如今有了家庭和信仰做後盾，讓黃少谷的狀況改善很多：
有個盼望在，而且我也不太喜歡講這些，因為公眾人物在網路上散播負能量也不好。
朱芯儀則被幽閉恐懼症困擾很久：「我不知道為什麼生完小孩後會有這樣的狀況產生，而且越來越嚴重，至今都找不到原因。」
朱芯儀分享發病初期的情況：「那時候還不知道我對隧道，或者看起來沒有盡頭的空間害怕，直到看到雪隧在眼前，我感覺很像要溺斃，就跟老公說『我不能呼吸了，我不能進隧道，我一定會死』，但因為不能停車，我只能開窗大哭。」
【圖輯】點圖放大看更多朱芯儀照片👇👇👇
+9
這病狀也嚴重影響朱芯儀的日常生活：
要去搭飛機時，我突然又不能呼吸，我怕造成困擾，或者在飛機上會不會就因此窒息，所以後來也不太能搭飛機，最後甚至嚴重到只要坐電梯往B1、B2，我就覺得我要到18層地獄。
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288
男星睇騷被傳與醉男爆肢體衝突 回應親提緋聞對象仲曬合照變放閃亡母火化期限到今天男星仍拒認屍 搬屋不敢搬太遠：怕媽媽找不到36歲靚仔男星自揭小學遇「露械男」還原被騷擾過程 事後嬲到震男星被車輾過下半身「差不多就是命根子壞了」奇蹟恢復性功能40歲男星涉性醜聞「新戲被換角」製作公司損失慘重：不排除求償！35歲醉駕男星黑歷史爆光 圈中舊愛疑難忍「一星期飲4日」提分手美女網紅「暗巷壁咚激吻」纏綿過程全被直擊 對手竟是這男星
延伸閱讀：
「桃監史上最大咖」鄭文燦能脫身？交保更裁羈押 律師團再出招「連夜抗告」21:40送到高院
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】