42歲歌手曾陷嚴重抑鬱「一度想從上面跳下去」：覺得自己不配當人

台灣中天綜合台《小明星大跟班》將播出「放不下當心出大事！小大心病診療室」，台灣藝人黃少谷曾為重度抑鬱症所苦，深陷負面情緒中，一度想輕生。



黃少谷說：「出道前，我是五月天的技師，看他們演唱會都萬人空巷，所以我出專輯的時候，就覺得我應該也會跟他們一樣，但我站上舞台時，台下就10幾個人，我就覺得『我不是被愛的人，我還要繼續嗎』？」

台灣藝人黃少谷曾為重度抑鬱症所苦，深陷負面情緒中，一度想輕生。（IG@shao_ku_huang）

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而黃少谷因為深陷情緒中，產生不好的念頭：「很多時候我沒辦法控制情緒，那時候住在頂樓加蓋裡，一度想從上面跳下去結束生命，因為我覺得自己好像不配當人，事情都做不好，讓家人、朋友失望。」好在如今有了家庭和信仰做後盾，讓黃少谷的狀況改善很多：

有個盼望在，而且我也不太喜歡講這些，因為公眾人物在網路上散播負能量也不好。

朱芯儀則被幽閉恐懼症困擾很久：「我不知道為什麼生完小孩後會有這樣的狀況產生，而且越來越嚴重，至今都找不到原因。」



朱芯儀分享發病初期的情況：「那時候還不知道我對隧道，或者看起來沒有盡頭的空間害怕，直到看到雪隧在眼前，我感覺很像要溺斃，就跟老公說『我不能呼吸了，我不能進隧道，我一定會死』，但因為不能停車，我只能開窗大哭。」

朱芯儀被幽閉恐懼症困擾很久。（IG@amandachu0308）

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這病狀也嚴重影響朱芯儀的日常生活：

要去搭飛機時，我突然又不能呼吸，我怕造成困擾，或者在飛機上會不會就因此窒息，所以後來也不太能搭飛機，最後甚至嚴重到只要坐電梯往B1、B2，我就覺得我要到18層地獄。

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