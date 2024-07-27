楊紫瓊合體富商老公見證奧運開幕　著雨衣觀禮感動直呼：真美好

奧斯卡影后楊紫瓊去年7月才與交往多年的前法拉利總裁尚陶德正式結婚，新婚滿一年，今（27日）凌晨巴黎奧運開幕式正式開始，楊紫瓊也與丈夫一同到現場見證。



即便現場飄雨，她仍與丈夫一起穿上雨衣觀禮，並在社群平台開心曬出多張美照，感動直呼「真美好」、「是一場盛大的遊行」。

楊紫瓊其實先前已獲選國際奧委會委員，原本便是運動員出身，她當然對於推廣運動賽事不遺餘力，楊紫瓊曾表示當演員之前，是馬來西亞青少年壁球冠軍，原本也夢想成為奧運選手。

楊紫瓊與奧運選手合影。（IG@michelleyeoh_official）

除了武術、壁球之外，自己也非常精通田徑、游泳和跳水，同時也是一名舞者，只是後來做了兩次膝蓋手術，再加上背部受傷，沒想到跟隨洪金寶拍攝一連串武打電影之後隨即爆紅，但她一直惦記著運動員的夢想，如今才會成為奧委會委員，為年輕一代運動員盡心盡力。

【圖輯】咁多年幾乎冇老過！點圖放大重溫楊紫瓊昔日舊照👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

小吳哽咽道歉認十盛乳源「開始就知道含奶精」 強調絕無隱瞞欺騙之心

蔡允潔曝98歲阿公「深蹲片」網驚：太強了 敲碗挑戰16蹲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】