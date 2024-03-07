楊紫瓊《孫家兄弟》《西遊ABC》被腰斬坦言心碎了　外媒揭原因

楊紫瓊因為主演《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）成為奧斯卡首位亞裔影后，主演的Netflix黑色喜劇影集《孫家兄弟》（The Brothers Sun）更一度攻佔Netflix全球榜單英語影集類單周排行榜第2名，卻難逃被腰斬的風險，目前僅一季。



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她另一部Disney+奇幻動作劇《西遊ABC》（American Born Chinese）也在播出後超過半年才被宣布沒有下一季，一直未表態，最近也在IG發文，表示「心碎了...很難理解為什麼...不過我非常以《孫家兄弟》劇組家庭以及我們呈現給世界的內容為傲，會繼續前行。」

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楊紫瓊在《孫家兄弟》扮演在美國和兒子生活的台灣黑幫大哥之妻，因為丈夫遭刺殺、長子到美國與她團聚，再度被捲入暴力事件中。昔日的八點檔紅星寇世勳飾演她的丈夫，前監察院長錢復的孫子錢裕揚扮演她的長子，卡司組合頗有意思，由於季終埋下伏筆，暗示故事還沒結束，劇組也表示想要繼續延伸這一個台灣黑幫家庭的故事，雖然官方未公布原因，不過「Deadline」認為以收視點擊數來說，《孫家兄弟》並未吸引到更大的觀眾群，「綜藝報」則認為《孫家兄弟》被腰斬，也代表串流平台在延續推出更多影劇內容，會變得更為謹慎。

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雖然連兩部劇都沒有後續，不過楊紫瓊仍會拍攝《星空奇遇記》（Star Trek）最新影集，也有奇幻童話電影《魔法壞女巫》（Wicked: Part One），奪下奧斯卡獎之後，依舊戲約不斷。

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