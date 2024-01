孫家兄弟｜楊紫瓊擔正Netflix劇　攜潛力新星拍刺激打戲拳拳到肉

Netflix最新美國黑色幽默動作喜劇《孫家兄弟》(The Brothers Sun)在1月4日開播!由奧斯卡影后楊紫瓊、台灣潛力新星錢裕揚、李松璞領銜主演,劇情聚焦在台灣幫派組織「玉龍幫」的暗殺故事,也曾來台灣拍攝取景,是一部台味滿滿的美劇!



台灣黑幫鬥爭為背景 探討家族、身分認同故事

故事講述台北的孫氏黑幫「玉龍幫」首領被新崛起的幫派慘遭暗殺,身為長子的「椅劍」查爾斯(錢裕揚 飾),被迫飛往洛杉磯保護已斷絕來往多年的媽媽(楊紫瓊 飾),還有不知江湖事的弟弟布魯斯 (李松璞 飾)。

【圖輯】點圖放大看更多《孫家兄弟》精彩劇照👇👇👇

+ 17

故事中,查爾斯從小就被培養成為黑幫的硬漢人物,前往洛杉磯保護家人的過程中,發現自己在舊生活和新生活之間矛盾掙扎。然而另一頭的台北,新興幫派的地盤之爭暗潮洶湧,兄弟兩人必須學會成為真兄弟的真諦,才能在這場危險遊戲存活下來。

雖然艾琳一直以來都想在洛杉磯重新建立新生活,疏離幫派組織,但事與願違,暗殺事件發生後她被迫重返江湖。《兄弟之道》不僅含有驚險刺激的元素,更深刻探討家族、忠誠與身份認同的主題。

【圖輯】咁多年幾乎冇老過!點圖放大重溫楊紫瓊昔日舊照👇👇👇

+ 8

奧斯卡影后楊紫瓊再現精彩打戲

楊紫瓊憑藉著《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)在第95屆奧斯卡金像獎奪下影后寶座,身為奧斯卡史上首位華人影后,她在《孫家兄弟》扮演一位功力深藏不露、愛子心切的母親,不僅展現細膩的親情演技,也同時展現了最拿手的動作戲,身手令人驚豔。

執行製作人Byron Wu提到,楊紫瓊在片場中總是耐心教導其他演員,楊紫瓊表示:「很榮幸能成為這群優秀演員的一份子,特別是這群年輕的演員!」

【圖輯】點圖放大重溫「楊紫瓊勇奪奧斯卡影后」的畫面👇👇👇

+ 9

新生代華人演員亮眼 錢裕揚、寇世勳進軍美國影視圈

《孫家兄弟》有多位亞洲演員出演,除了大家都認識的楊紫瓊,錢裕揚的爺爺是台灣前外交部長、監察院院長錢復;李松璞則出生於中國深圳,自幼在美國由母親扶養長大,曾透露媽媽並不看好亞洲人在美國演戲,但李松璞不僅在熱播美劇《Fresh Off the Boat》客串演出,這次也成為《孫家兄弟》主演之一。另外,台灣人熟悉的資深演員寇世勳,也在本片中飾演爸爸一角。

延伸閱讀:

Netflix最新1月片單/楊紫瓊化身狠辣黑幫大佬!《繼承者們》朴信惠、朴炯植重逢共譜治癒戀曲

年底最大檔韓劇!朴敘俊、韓韶禧驚悚生死戀 Netflix《京城怪物》挖掘末戰怪物

楊紫瓊結婚啦!19年愛情修成正果 點頭甜嫁給「他」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載,研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】