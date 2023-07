楊紫瓊驚傳結婚！結束19年愛情長跑　嫁法拉利前總裁Jean Todt

【楊紫瓊驚傳結婚】馬來西亞華裔女星楊紫瓊驚傳婚訊!她早前憑著《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪下第95屆美國奧斯卡影后,寫下亞裔第一人的紀錄,感情方面,近日則被爆出與大她17歲的前法拉利總裁尚陶德(Jean Todt,又譯:讓托德)結婚,終結長達19年的愛情長跑,親友也到場見證喜悅的時刻。



知名車手費利佩馬薩(Felipe Massa)今(28日)發文,開心祝賀楊紫瓊和尚陶德「結婚快樂」,喜訊才就此傳開,但楊紫瓊和尚陶德都尚未出面回應。

【圖輯】點圖放大看更多楊紫瓊與尚陶德的合照👇👇👇

+ 7

照片中,除了有楊紫瓊和尚陶德一起現身聚會的甜蜜畫面,其中一張卡片上還寫著:「我們2004年6月4日在上海相識,2004年7月26日,尚陶德向楊紫瓊求婚,她說好。在6992天之後,7月27日在日內瓦,我們在家人朋友的陪伴下,一起慶祝了這個特別時刻。」

【圖輯】點圖放大重溫楊紫瓊昔日舊照👇👇👇

+ 8

楊紫瓊現年60歲,過去曾與商人潘廸生有過一段婚姻,雙方於1991年離婚,她之後在2004年與尚陶德相遇,僅短短1個多月的時間她就接受男友求婚,不過2人一直沒有完成婚禮,經過了整整19年的愛情長跑,小倆口才爆出於日内瓦結婚的好消息,羨煞眾人。

【圖輯】點圖放大重溫楊紫瓊昔日拍港產片的舊照👇👇👇

+ 6

楊紫瓊與77歲的尚陶德年紀儘管相差了17歲,但感情相當穩定又甜蜜,男方來頭相當驚人,是前任法拉利公司總裁,還曾擔任「國際汽聯主席」。

【圖輯】點圖放大重溫楊紫瓊勇奪奧斯卡影后的畫面👇👇👇

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】