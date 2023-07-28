楊紫瓊驚傳結婚！結束19年愛情長跑　嫁法拉利前總裁Jean Todt

【楊紫瓊驚傳結婚】馬來西亞華裔女星楊紫瓊驚傳婚訊！她早前憑著《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪下第95屆美國奧斯卡影后，寫下亞裔第一人的紀錄，感情方面，近日則被爆出與大她17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt，又譯：讓托德）結婚，終結長達19年的愛情長跑，親友也到場見證喜悅的時刻。



知名車手費利佩馬薩（Felipe Massa）今（28日）發文，開心祝賀楊紫瓊和尚陶德「結婚快樂」，喜訊才就此傳開，但楊紫瓊和尚陶德都尚未出面回應。

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照片中，除了有楊紫瓊和尚陶德一起現身聚會的甜蜜畫面，其中一張卡片上還寫著：「我們2004年6月4日在上海相識，2004年7月26日，尚陶德向楊紫瓊求婚，她說好。在6992天之後，7月27日在日內瓦，我們在家人朋友的陪伴下，一起慶祝了這個特別時刻。」

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楊紫瓊現年60歲，過去曾與商人潘廸生有過一段婚姻，雙方於1991年離婚，她之後在2004年與尚陶德相遇，僅短短1個多月的時間她就接受男友求婚，不過2人一直沒有完成婚禮，經過了整整19年的愛情長跑，小倆口才爆出於日内瓦結婚的好消息，羨煞眾人。

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楊紫瓊與77歲的尚陶德年紀儘管相差了17歲，但感情相當穩定又甜蜜，男方來頭相當驚人，是前任法拉利公司總裁，還曾擔任「國際汽聯主席」。

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