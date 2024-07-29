五月天演唱會｜結他手石頭腰椎滑脫急暫停演出　兩症狀惹粉絲擔心

五月天的「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，7月31日起將在大陸太原舉辦4場演出，但昨（28）日相信音樂在臉書宣布，結他手石頭因「腰椎滑脫」必須停止舞台活動進行治療與靜養，因此缺席這4場演出，問及石頭狀況，相信音樂表示：「現在依醫生指示治療休養中，謝謝大家關心。」



相信音樂在臉書表示：「五月天團員結他手石頭，身體因之前運動受傷累積的不適，經醫生初期診斷為『腰椎滑脫』，需要停止舞台活動進行治療與靜養。考慮到藝人健康和後續恢復，現遺憾的告知大家原計劃於2024年7月31日、8月2、3、4日在太原山西體育中心體育場的演出，石頭個人將無法參與演出。」

結他手石頭因「腰椎滑脫」必須停止舞台活動進行治療與靜養。（IG@imayday55555）

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粉絲相當關心的石頭身體受傷狀況，相信音樂表示他短期內無法負重和長時間的站立，「石頭在４位團員的關心支持和醫生建議下，將專心治療一段時間，石頭本人也希望能夠早日重返演出舞台和廣大歌迷見面。」對於給粉絲帶來擔心以及不便表達歉意。

另外，五月天及相信音樂重視每位參與演唱會樂迷的期望，以及所有夥伴的長期籌備、太原當地為五月天演唱會所做的所有支持，「除了無人機、寶寶巴士等特別呈現之外，本次5525太原演唱會，團員怪獸、阿信、瑪莎、冠佑4人將齊心帶來完整曲目與完整表演，並邀請任賢齊、光良、丁噹、告五人 ，4天4組嘉賓，準備特別的演出段落」，要替粉絲留下精彩而難忘的回憶。

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