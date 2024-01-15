五月天演唱會出狀況！阿信唱一半轉身噴藥畫面曝光　粉絲鼻酸哭了

「天團」五月天近來在不同城市舉行巡迴演唱會，甫剛在台中完成6場「回到那一天」25週年演唱會後，昨（13）日馬不停蹄的前往新加坡連唱2場「諾亞方舟10週年復刻版」最終站。



不過阿信在台中時就已經感冒，似乎尚未痊癒，被粉絲看見他在舞台上轉身噴藥，抱病演唱令粉絲心疼哭死。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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阿信在台中演唱會時，就有Po出疑似因為感冒打完針的照片，當時就已經抱病演出。沒想到新加坡國家體育館時，疑似還沒痊癒，阿信一開口就沙啞，雖然台下粉絲依舊爆滿跟支持，但他非常愧疚，直言好想一直唱一直唱，「但這種時候就很糾結了，我這麼沙啞，到底應該少唱一點，少虐待你們一點好？還是應該多唱一點？」接著問台下粉絲介意嗎？所有人大喊：「不介意。」即使感動，但阿信仍笑說：「我自己是很介意啊！總是希望把最好的給你們。」接著還跟大家一起跨年，彌補有粉絲無法到台灣一起跨年，場面非常溫馨。

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雖然粉絲不介意阿信沙啞，但一向求好心切的他，希望盡量能聲音狀態維持好的狀態，舒緩喉嚨不適，他在延伸舞台唱到一半時，還小跑步到主舞台轉身噴藥，這一幕也被粉絲看見，許多人看到影片後，紛紛留言，「我聽了只覺得很心痛」、「不知道為什麼我哭暈了」、「希望阿信好好休息保養喉嚨」、「我們會等阿信大大好起來的」。

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