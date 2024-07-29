27歲偶像出道3個月患癌症　憂粉絲擔心一度隱瞞病情　將於9月動刀

近日，27歲日本人氣偶像團體「Amor Amore. 」的成員百野綾華在X平臺上親自透露自己患有甲狀腺惡性腫瘤，預計將在9月進行手術。此消息引發了眾多粉絲的擔憂，紛紛為她加油打氣。



百野綾華坦言：「其實我患有甲狀腺癌，預計將在9月入院進行手術」。她表示原本打算隱瞞病情，並指：「我是在3月決定出道後不久才得知這個病情的。得知病情後，我首先想到的是可能會給一起努力的Amor Amore.成員帶來困擾，以及如何告知粉絲而不讓他們擔心。本來打算隱瞞病情，但如果突然在9月停止活動，大家一定會很驚訝，所以決定在這裡坦誠相告」。

百野綾華在X平臺上親自透露自己患有甲狀腺惡性腫瘤，預計將在9月進行手術。（IG@a_ayaka65）

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百野綾華在文中還透露自己一開始被確診後的心情，直言：

接受這個病對我來說花了很長時間。老實說，我甚至害怕打針，所以每天看到日曆上的9月逐漸臨近，都感到很害怕。

同時，百野綾華表示：「但在做偶像的時候，我能夠忘記疾病，Amor Amore.讓我一直保持微笑並繼續活動。所以，我決定接受手術，儘快以健康狀態回歸」，「我會努力康復，請大家等待我回來」。

百野綾華患癌的消息引發了眾多粉絲的擔憂，紛紛為她加油打氣。（IG@a_ayaka65）

最後，百野綾華進一步向粉絲承諾並自我鼓勵：「我希望盡可能多地參加演出，所以會從9月8日開始休息，預計在10月1日復出。雖然不知道到時候身體是否能如願康復，也不確定能否發聲，但我會努力康復，請大家等我回來」。

看到百野綾華的帖子後，許多粉絲紛紛安慰她要好好休息，鼓勵道：

「慢慢來，不要著急，我們等你」

「祈禱手術成功，期待你再次展現可愛的笑容」

「雖然很擔心你，但我們會等你平安康復回來。」

「傳達這些需要很大的勇氣，謝謝你」。



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