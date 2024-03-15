何厚華患鼻咽癌病逝享年59歲　孫耀威哀悼：為什麼不多等我一天？

知名音樂創作者、也是廣播節目主持人何厚華2004年罹患鼻咽癌三期，勇敢抗癌更出書鼓勵病友。今（15）日突傳出離世消息，享年59歲，孫耀威隨即在臉書發文哀悼。



何厚華的臉書今天由音樂人陳義豪代筆發文證實病逝消息。對此，視何厚華為恩師的孫耀威則難過地在臉書寫下：「厚華，你為什麼不多等我一天？ 我明天一早飛機票都準備好去台灣找你了。何老師，你是我恩師 共患難的兄弟，無所不談的摯友，謝謝你！非常不捨，但我們天家再見」。

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何厚華過去曾策劃主導過100多張專輯，作詞近300首，堪稱是台灣演藝圈的造星推手，2004年檢查後驗出罹患鼻咽癌三期，得知罹病後他積極努力抗癌，長期接受化療、電療，忍受身心煎熬，在病情穩定後則將抗癌心情出版成書，獲得大批病友支持。

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