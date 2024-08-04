巴黎奧運｜視障歌王蕭煌奇曾獲柔道第七名　盤點4個奧運冷知識

撰文：網路溫度計DailyView
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巴黎奧運正在如火如荼的進行中，整個社群都被奧運相關的消息洗版，可說是全民都在瘋奧運，除了驚豔全球的開幕式以及陸續傳來的選手捷報，網友也發現了幾個有關奧運有趣的冷知識。

讓《網路溫度計DailyView》帶大家好好認識這個歷史悠久、四年一度的運動盛會吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

你該知道的4個奧運冷知識？（01製圖）

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一、希臘永遠為第一組出場的代表團

按照奧運大會規定，每個國家的代表團都是按照國家名字首的字母順序入場，而東道主則是最後一個出場，不過唯獨希臘永遠被排在是第一個出場，因為希臘身為奧運的發源地，這項傳統一直延續至今，爾後演變為現今各國之間輪流舉辦的世界性運動賽事，奧運自1896年的希臘開始舉辦，並根據希臘神話，大力士海克力斯在奧林匹亞贏得了一場比賽的勝利後下令，比賽應該每4年在奧林匹亞舉行一次，因此奧運也是每4年舉辦一次。

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二、亂入的迷你兵團為何能為巴黎奧運串場？

今（2024）年巴黎奧運的開幕式也是話題度滿滿，不僅打破傳統、首次於體育館的室外舉行，更吸引全美2,860萬人收看，創下多年來的收視新高，大規模的行動演出可說是精彩絕倫，德國《法蘭克福匯報》也評道：「它既美麗又瘋狂。法國徹底改革了開幕式……到最後連雨也被打敗了」。

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而其中驚喜串場的迷你兵團也是開幕短片中的一大亮點，短片中迷你兵團不僅手忙腳亂地為各項運動賽事做準備，還偷走了名畫「蒙娜麗莎的微笑」，十分搞笑有趣，不過大家是否疑惑為何這個可愛的動畫人物能夠登上奧運短片呢？原來這幾位小黃人和法國有著相當深的淵源，事實上迷你兵團電影雖然是由美國環球影業（Universal Studios）發行，不過是交由旗下的照明娛樂（Illumination）巴黎分公司所製作，迷你兵團的整體形象、設計到動畫製作都是在法國完成，而身為法國人的皮爾柯芬（Pierre Coffin）也是該電影的導演與迷你兵團的配音師！

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三、每場比賽前都須拿棒敲地三下

另外，不知道大家是否有注意到，巴黎奧運每場比賽開始前，會邀請一位現役或退役運動員、工作人員、官員、或素人，用一根長木棍敲地三下呢？事實上，這項儀式是源自法國劇場的傳統文化，而木棍叫做brigadier，主要用於示意表演即將開始，提醒觀眾集中注意力、屏氣凝神、迎接演出的開始，類似臺灣劇場與音樂會採用的三明三暗。

本屆巴黎奧運將此法國藝術傳統導入體育的最高殿堂，邀請觀眾將目光聚焦在舞台上，欣賞運動員所展現的力與美。

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四、蕭煌奇曾在奧運上獲得柔道第七名？

台灣歌手蕭煌奇除了是大家熟知的台語歌手，竟然也曾是柔道選手？事實上，蕭煌奇是擁有黑帶兩段的運動員，不僅曾在北京殘障亞運獲得銅牌，更曾在1996年的亞特蘭大帕運（Paralympic ），搭檔楊勇緯恩師李青忠，得過第七名的佳績，網友們紛紛對於這項冷知識感到訝異：

「真正意義上的我閉著眼睛都打得贏你」
「之前他在演唱會舞台上直接邊唱邊柔道摔人，超級有創意」
「我特地去查1996年的帕奧柔道，當年有67個柔道選手，能拿第7確實是蠻不錯的」。

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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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