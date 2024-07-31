巴黎奧運︱日本女子體操隊4女開腿「擺怪pose」搞笑以外另有意思

巴黎奧運日本女子體操代表隊成功闖進決賽，絲毫不受隊長宮田笙子在賽前爆出未成年吸菸的負面影響，4名晉級成員於賽後受訪時，擺出1神秘姿勢，背後含意曝光。



日本女子體操代表隊隊長兼王牌的18歲宮田笙子，在巴黎奧運開幕前被教練揭發未成年吸煙飲酒，故被取消出賽資格、遣返回國，獨留4名成員牛奧小羽、岡村真、中村遙香及岸里奈力拼女子體操團體資格賽，這是日本女子體操代表隊首次以未滿20歲的青少年組合出戰。

日本女子體操代表隊4名晉級成員於賽後受訪時，擺出1神秘姿勢。（Reuters）

她們是在模仿日本體操協會的標誌，此舉意味著即便隊長違規缺席，她們仍會齊心協力、勇往直前。（Reuters）

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4名小將於28日資格賽中，成功以162.196分的成績拿下排名第5，順利晉級30日的決賽。然而在30日決賽中，止步第8名，儘管無緣獎牌，小將們在接受媒體採訪時，一同做出一個神秘姿勢，貌似想透過鏡頭傳達出某種意涵。



對此，綜合日媒報導解答，她們是在模仿日本體操協會的標誌，此舉意味著即便隊長違規缺席，她們仍會齊心協力、勇往直前。

日本體操協會的標誌。（日本體操協會官網圖片）

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