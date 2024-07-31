巴黎奧運︱日本女子體操隊4女開腿「擺怪pose」搞笑以外另有意思
撰文：中天新聞網
出版：更新：
巴黎奧運日本女子體操代表隊成功闖進決賽，絲毫不受隊長宮田笙子在賽前爆出未成年吸菸的負面影響，4名晉級成員於賽後受訪時，擺出1神秘姿勢，背後含意曝光。
日本女子體操代表隊隊長兼王牌的18歲宮田笙子，在巴黎奧運開幕前被教練揭發未成年吸煙飲酒，故被取消出賽資格、遣返回國，獨留4名成員牛奧小羽、岡村真、中村遙香及岸里奈力拼女子體操團體資格賽，這是日本女子體操代表隊首次以未滿20歲的青少年組合出戰。
【圖輯】日本女子體操隊「八強止步」一樣超值得睇賽事精彩照片！（點圖放大看懶人包👇👇👇）
+11
4名小將於28日資格賽中，成功以162.196分的成績拿下排名第5，順利晉級30日的決賽。然而在30日決賽中，止步第8名，儘管無緣獎牌，小將們在接受媒體採訪時，一同做出一個神秘姿勢，貌似想透過鏡頭傳達出某種意涵。
對此，綜合日媒報導解答，她們是在模仿日本體操協會的標誌，此舉意味著即便隊長違規缺席，她們仍會齊心協力、勇往直前。
巴黎奧運｜兼住操水都入國家隊！美國工程師泳手堅持10年終贏銀牌巴黎奧運｜「是女孩呢！」美國泳將梅菲雙喜臨門 贏銅牌兼做爸爸巴黎奧運｜日男子體操隊奇蹟奪金！杉野正堯用金牌兌現對亡父承諾巴黎奧運英國女騎手因墮馬右眼失明 三項賽捲土重來摘金好勵志巴黎奧運｜戴利老公攜2子見證掄銀流淚受訪 BB鏡頭前丟杯Cute爆巴黎奧運｜祖父為空軍神人母為貴族！中國馬術選手華天家世超顯赫
延伸閱讀：
潑漆案揭司法院不設防 顯眼尤伯祥還愛散步！許宗力臉青…擬給13大法官配隨扈
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】