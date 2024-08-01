41歲天后爆性取向疑雲 當街撫摸密友心口 公司回應未提二人關係
撰文：聯合新聞網
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金曲歌后田馥甄日前被拍到和短髮女子看中醫，相當重視隱私的她，在大街上毫不避諱將手伸到對方胸口上下撫摸，最後更一起家裡，讓外界好奇2人關係，而田馥甄所屬經紀公司也回應了。
田馥甄出道以來感情世界相當神秘，身為S.H.E中唯一尚未生子的團員，她也好幾次表明不排除有自己的小孩。她曾和周杰倫、林俊傑傳緋聞，另外也爆出她與女助理過從甚密，但她都從未正面回應。
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據「CTWANT」報導，15日晚間9點田馥甄和捲髮女子站在北市某中醫診所門口，田馥甄手拎2袋東西，捲髮女子則在後方滑手機，樣子看起來似乎有些不舒服。
對此，她所屬經紀公司樂來樂好表示：「馥甄一切安好，純為日常看中醫調養身體，感謝關心。」而她10月26、27日將和台語金曲歌王在台東參加「2024池上秋收稻穗藝術節」演出。
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