舒淇方臉顯瘦關鍵在於打陰影！明星化妝師授雙C修容法秒變高級臉

一舉手一投足都魅力無限，被封為「鬆弛感美人」的舒淇，無論髮型、妝容、穿搭，每個細節都成討論焦點！



而舒淇也時常在社群平台分享自己梳妝過程，這次，她分享的是「修容」，公開了她認為最重要的妝容關鍵！

舒淇星級修容法，方臉也不顯大還自帶名模感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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舒淇公開妝容關鍵，強調「下顎線的重要性」

女神舒淇的妝容一直都是熱議話題，尤其性感紅唇更是她的招牌標誌！但除了豐滿紅唇，原來舒淇對「修容」也相當重視，日前她就公開了自己修容重點，從下巴到耳下沿著輪廓畫上深深的陰影，甚至連顴骨後側、耳朵前面也打上陰影，讓整體臉型輪廓更立體明顯，舒淇還po文強調：「下顎線的重要性」。

網友歪樓讚：頸紋保養太好了

舒淇這張照片大片頸部肌膚也入鏡，49歲快50歲的人，竟然一條頸紋也沒有！讓網友大為讚嘆，直說：「頸紋保養太好了！可以說一下秘笈嗎？」熱心網友紛紛獻上對策，說只要醫美打一下玻尿酸，頸紋立刻消失，也有人說頸紋是天生的，跟基因有關！奶奶和媽媽都是頸紋很明顯，自己也逃不過！

同埸加映：眼妝教學｜睫毛卷翹一整天的5技巧 化妝師授睫毛夾要與鼻樑平行（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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明星化妝師游絲棋授「雙C臉型修飾法」

女明星御用彩妝師游絲棋老師就曾分享過修飾臉型的「雙C法」，可以從凸出的顴骨到下顎線一起修飾，方法是用淺一色的修容從眼尾→眼頭→顴骨下方畫一個反C，再用比膚色深一號的修容從顴骨中央沿著下顎線畫一個大C，最後用粉底刷暈染開，就能自然地修飾臉型。

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