36歲舊男神泳池發生意外「被緊急拖出水中」經紀人回應未提原因
撰文：TVBS新聞網
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荷里活男星碩克艾佛朗（Zac Efron）驚傳入院！這名36歲男星在當地時間3日，在一處別墅泳池發生意外，被工作人員發現後「緊急拖出水中」，後迅速入院；對此經紀人雖證實確有此事，但卻沒有透露原因，僅表示是一場「小意外」。
綜合《TMZ》等外媒報導，近期忙於宣傳作品、新戲前置作業，甚至才在日前登台演出的碩克艾佛朗，於3日被工作人員發現「在泳池裡」，緊急將其拖出水中後入院，經紀人則並未說明背後原因，僅證實事件、並強調入院只是「預防性措施」。
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而據了解，碩克艾佛朗已經於入院隔日早上出院，貌似並無大礙，至於意外細節仍是無從得知；36歲的碩克艾佛朗以迪士尼《歌舞青春》（High School Musical）系列作品走紅，另外還有包含《沙灘拯救隊》（Baywatch）、《大娛樂家》（The Greatest Showman）、《賤鄰50》 （Neighbors）在內的知名代表作。
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