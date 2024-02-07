阿媽係影后！被打網紅陳沂家世極顯赫　出身政治世家仲係星二代

網紅陳沂5日傍晚在街頭遭男子突然攻擊，導致臉部受傷，在記者會上崩潰痛哭，而法律系畢業的她，家庭背景引人關注，父母均有台北市議員的資歷，爸爸曾捲入弊案入獄服刑，父母離婚後爸爸再娶，繼母被曝光竟是金馬影后陸小芬。



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陳沂出身政治世家，父親陳俊源曾是台北市議員，後來因涉及弊案而入獄，母親則是名律師，也曾擔任台北市議員一職，父母離異後，陳沂選擇與母親共同生活，而爸爸與金馬影后陸小芬再婚，陸小芬因而成為陳沂的繼母，她曾表示和爸爸很不熟，也從來沒養過她。

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雖然繼母是陸小芬，但陳沂和她關係並不親密，兩人在公共場合很少談及彼此，只自嘲是靠著「姻親關係」意外成了「星二代」。陳沂上學期間成績優異，大學就讀台北大學法律系（財經法組），但畢業後沒有考律師，反而是走上網紅一途。

陳沂繼母是陸小芬。（ETtoday授權使用／記者周宸亘攝）

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