阿媽係影后！被打網紅陳沂家世極顯赫 出身政治世家仲係星二代
撰文：ETtoday
出版：更新：
網紅陳沂5日傍晚在街頭遭男子突然攻擊，導致臉部受傷，在記者會上崩潰痛哭，而法律系畢業的她，家庭背景引人關注，父母均有台北市議員的資歷，爸爸曾捲入弊案入獄服刑，父母離婚後爸爸再娶，繼母被曝光竟是金馬影后陸小芬。
【圖輯】點圖放大看更多網紅陳沂靚相👇👇👇
+10
陳沂出身政治世家，父親陳俊源曾是台北市議員，後來因涉及弊案而入獄，母親則是名律師，也曾擔任台北市議員一職，父母離異後，陳沂選擇與母親共同生活，而爸爸與金馬影后陸小芬再婚，陸小芬因而成為陳沂的繼母，她曾表示和爸爸很不熟，也從來沒養過她。
【相關圖輯】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
雖然繼母是陸小芬，但陳沂和她關係並不親密，兩人在公共場合很少談及彼此，只自嘲是靠著「姻親關係」意外成了「星二代」。陳沂上學期間成績優異，大學就讀台北大學法律系（財經法組），但畢業後沒有考律師，反而是走上網紅一途。
楊丞琳二度反擊負評「我沒有不會跳舞」卻遭陳沂追擊唱功：她缺氧「雞排妹」鄭家純洩網紅陳沂手機號碼案敗訴 遭法庭判監4個月雞排妹鄭家純怒告網紅陳沂敗訴 被宿敵踢爆另一名字：鄭采勻怒告雞排妹！台KOL陳沂含冤苦呻：被鄭女騷擾，終日惶惶不安…雞排妹決戰陳沂一個畫面被網民喪改圖！鄭家純掩面全因看到這東西老人家為何愛發長輩圖？網紅陳沂揭背後暖心原因 惹哭無數網民
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】