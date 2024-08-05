昆凌分享7歲兒子可愛回應 對話內容透露出天王周杰倫在家中地位
撰文：中天新聞網
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女星昆凌與天王周杰倫結婚多年，育有3個子女，不僅全家人幸福美滿，還不時透過社群放閃；而昆凌近日難得曬出與7歲兒子Romeo對話，只見Romeo找東西時每句都要問媽媽，連被問「有任何想問爸爸的嗎？」他也回「媽媽在哪裡」，讓網友忍不住開玩笑，直呼：「天王在家地位不如老婆啊」。
昆凌3日在IG發文，罕見公開與7歲兒子Romeo的對話，透露週末時Romeo在找東西，找不到東西第一時間都會問她，連問3個問題：「媽媽我的襪子在哪裡？」、「媽媽我的外套在哪裡？」、「媽媽廁所在哪裡？我想去廁所」；而當昆凌的爸爸、Romeo的爺爺問他，「Romeo do you have any questions to ask your Dad？（Romeo，你有什麼問題要問你爸爸嗎？）」，結果Romeo一點也沒遲疑，脫口「爸爸！媽媽在哪裡？」句句幾乎離不開媽媽昆凌，讓昆凌覺得很搞笑。
此文發布後，許多網友笑喊：
「Romeo好可愛」、
「看得出小朋友有多愛媽媽」、
「我家小孩也是什麼都要找媽媽」、
「看來周杰倫在家跟一般的爸爸是一樣的啊，地位不如媽媽」、
「好喜歡昆凌與小孩的互動」；
天王周杰倫與昆凌在2014年結婚，婚後陸續生下女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，1家5口的新動態每每都會引發熱烈討論。
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