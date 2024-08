昆凌分享7歲兒子可愛回應　對話內容透露出天王周杰倫在家中地位

女星昆凌與天王周杰倫結婚多年,育有3個子女,不僅全家人幸福美滿,還不時透過社群放閃;而昆凌近日難得曬出與7歲兒子Romeo對話,只見Romeo找東西時每句都要問媽媽,連被問「有任何想問爸爸的嗎?」他也回「媽媽在哪裡」,讓網友忍不住開玩笑,直呼:「天王在家地位不如老婆啊」。



昆凌、周杰倫婚後育有3名兒女。(ig@昆凌)

昆凌3日在IG發文,罕見公開與7歲兒子Romeo的對話,透露週末時Romeo在找東西,找不到東西第一時間都會問她,連問3個問題:「媽媽我的襪子在哪裡?」、「媽媽我的外套在哪裡?」、「媽媽廁所在哪裡?我想去廁所」;而當昆凌的爸爸、Romeo的爺爺問他,「Romeo do you have any questions to ask your Dad?(Romeo,你有什麼問題要問你爸爸嗎?)」,結果Romeo一點也沒遲疑,脫口「爸爸!媽媽在哪裡?」句句幾乎離不開媽媽昆凌,讓昆凌覺得很搞笑。

昆凌分享孩子私下對話。(ig@昆凌)

此文發布後,許多網友笑喊:

「Romeo好可愛」、

「看得出小朋友有多愛媽媽」、

「我家小孩也是什麼都要找媽媽」、

「看來周杰倫在家跟一般的爸爸是一樣的啊,地位不如媽媽」、

「好喜歡昆凌與小孩的互動」;



天王周杰倫與昆凌在2014年結婚,婚後陸續生下女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda,1家5口的新動態每每都會引發熱烈討論。

