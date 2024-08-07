女星叫同行「去死」疑用錯帳號鬧人惹公關災難　道歉內容更出事

日本搞笑藝人、職業摔角手「福娃醬」（フワちゃん）近日於社群平台X上，直接公開砲轟一名女諧星「安子」（やす子），甚至脫口詛咒對方「去死」，雖然迅速將貼文刪除，但仍立刻遭到日本網友撻伐。福娃醬隨後緊急出面道歉，承諾會親自向安子致歉，但仍難平網友怒火。



女諧星安子日前在X上發文寫下「安子奧運，只要活著就很了不起了，大家都是冠軍」。怎料，福娃醬於日前轉發該則貼文，並公開寫下「你算哪根蔥，拜託你去死一死，預賽就淘汰啦」，這則轉貼立刻被網友截圖，流傳到各大平台，引發熱烈討論。

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面對網友的撻伐，福娃醬隨即刪除了該則貼文，並於晚間再度在X上發文表示：

自己已經意識到錯誤了

接著坦承「真的非常抱歉，這不該在這裡說，但我說了不該說的話，傷害了對方，我會親自向對方致歉」。

女諧星「安子」（やす子）（X@やす子）

然而，不少網友認為她的道歉並不真誠，可能只是因為不小心用公開帳號發文才急於滅火。 福娃醬以幽默直率的風格深受廣大觀眾喜愛，但此次言行對她的形象造成重大打擊，風波延燒兩日都沒有改善，原定她明日主持的節目也臨時喊卡，改播其他節目。

另外，也有網友解讀福娃醬道歉只是做表面功夫：

「不是被盜帳號」

「原本想用小帳發文嗎」

「動輒就叫人去死實在太過分」

「私底下個性這麼差」。



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