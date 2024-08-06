地面師Netflix｜2017真實詐騙案轟動全日本　網民：電視台拍不了

日劇《地面師》描述犯罪集團詐騙賣地的故事，自播出後在網路上掀起熱烈討論。而該劇在日本大受矚目，原因是改編自2017年實際發生的詐騙案，知名企業「積水房屋」被地面師集團詐騙55.5億日幣購買土地，事件轟動社會，如今被串流平台翻拍成劇集，日網驚呼「這內容電視台拍不了」。



積水房屋地面師詐欺事件

「地面師」指的是詐欺犯假扮地主賣地給地產商，從中獲取大筆金錢的的詐騙人士。而日本近年最知名的地面師事件，是發生在2017年，當時位於東京五反田的一棟廢棄旅館「海喜館」，約600坪土地市值高達百億，被地面師集團盯上，地面師先找到中間人買土地並準備轉售，接著找來一名女性偽裝是土地的持有者，並準備相關身分確認的護照、印鑑證明等，接著透露消息給房產公司「積水房屋」，聲稱地主急需用錢賣地，「積水房屋」開始執行這項購買計畫，並簽下了70億日幣的土地購買契約。

日劇《地面師》被網友形容是電視台拍不了的作品。（Netflix）

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不料事後法務局通知土地登記案不成立，積水房屋才得知上當，且事件發生期間，真正的女地主死亡，由兩名男子繼承，如今土地由旭化成房產公司取得土地所有權，現在建造高達30層的大樓「Atlas Tower五反田」，於今年4月底完工。因為詐騙事件轟動社會，該棟大樓成為知名景點。

大企業為何會疏忽

整起詐騙案，最震驚各界的是大企業為何會疏忽上當？事實上，房地產買賣過程中，為了確定地主是否為本人，必定會有「找附近鄰人確認本人」的作業，但是積水房屋這筆大宗土地購買案，卻沒有這項動作。除此之外，企業進行審查時，也跳過數位高層，由到過現場勘查過的社長先批准，儘管不動產部門的K部長一直質疑交易有問題，時任的社長阿部俊則與東京大樓事業部長兼常務，一直掩蓋交易對手的負面消息，促使最終公司蓋章通過購買案。根據K部長證詞，當時積水房屋的法務部真正地主的聲明，內容稱沒有簽訂買賣契約，臨時登記無效等，但是這些文件被認定是知情人士的妨礙行為，依舊執行購買手續。最終積水房屋損失了55.5億日幣。

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案件主謀是他

根據警方表示，積水房屋土地詐騙案共逮捕14人，事件主謀是Kaminskas操（本名：小山操）。他是一名詐欺師，背景充滿謎團，結婚3次，第一任妻子是日本人，第二任妻子是菲律賓人，第3任妻子是立陶宛人，詐騙案發生後，他改用妻子的姓氏Kaminskas，並且逃亡到菲律賓的馬尼拉，原本要投靠第二任前妻，後來日菲兩國警方合力逮捕，他被遣返回日本接受審判，一審被判處12年刑期。

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電視台為何拍不了

積水房屋詐騙案後來被作家新庄耕改編成小說《地面師》，隨後名導大根仁有意翻拍成劇集，並且擔任導演兼編劇。日網認為，《地面師》牽涉到知名房地產企業，且企業經常是電影公司、電視台的贊助金主，許多內容根本拍不了。最後《地面師》劇版是在國際串流平台播出，便沒有這些限制，而且片頭畫面的地圖，出現一幕「2000平方公尺廢棄旅館70億」，被聯想指的正是「海喜館」，且片頭解說地面師的旁白，是知名男星山田孝之，也是本劇的一大彩蛋。

Kaminskas操（紅圈者）被視為這起土地詐騙案的主謀。（X截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】