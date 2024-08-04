韓劇推薦2024｜8月13部必睇韓劇：暴君、于氏王后、壞記憶橡皮擦…

繼七月份的《Sweet Home 3》、《是偶然嗎》和《無路可走：輪盤賭》之後，八月接續有丁海寅《媽媽朋友的兒子》、金宣虎《暴君》、金永大《因為不想吃虧》、池昌旭《于氏王后》等，爆米花小姐特別整理「2024八月韓劇推薦必看清單」！



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 32

2024韓劇推薦必看清單1.《壞記憶橡皮擦》

開播：8/2

播出平台：待定



金在中、陳世娫、李鍾元、楊惠智主演的《壞記憶橡皮擦》，講述因為記憶橡皮擦而把過去全部抹去的運動經紀公司職員「李君」，和掌握他命運且變成初戀的腦研究中心精神健康醫學博士「景姝娫」，兩人彼此治癒傷痛，並收穫愛情和尋得自我的浪漫故事！

金在中、陳世娫、李鍾元、楊惠智主演的《壞記憶橡皮擦》。（《壞記憶橡皮擦》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單2.《愛的樂章》

開播：8/7

播出平台：待定



權玄彬、宋智友主演的《愛的樂章》 ，講述首爾鋼琴家「林周亨」意外與平壤藥學博士「哈娜京」，因為AI智慧系統的失誤而意外同居，跨越南北韓國界，上演命運般相遇的浪漫喜劇故事！

權玄彬、宋智友主演的《愛的樂章》 ，講述首爾鋼琴家「林周亨」意外與平壤藥學博士「哈娜京」。（《愛的樂章》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單3.《浪漫之家》

開播：8/10

播出平台：待定



池珍熙、金志秀、孫娜恩、崔珉豪、尹產賀主演的《浪漫之家》又稱《家族X浪漫》，講述被趕出家門的父親「卞武鎮」，是事業失敗的象徵，時隔11年以房東身份歸來，與前妻金愛妍、女兒卞未來、兒子卞現在等上演「腥風血雨」的家庭故事！

池珍熙、金志秀、孫娜恩、崔珉豪、尹產賀主演的《浪漫之家》又稱《家族X浪漫》。（《家族X浪漫》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單4.《暴君》

開播：8/14

播出平台：Disney+



車勝元、金宣虎、金剛于、趙允秀主演的《暴君》，講述一群在韓國政府工作的瘋狂科學家，多年來看到自己的國家被外國勢力壓制，因此決定研發一種新型病毒，讓他們足以和世界上最強大的國家平起平坐。這項研究被稱為「暴君計劃」，並且這項研究中的病毒具有無限的潛力來促進人類文明的進步。然而，他們卻意外被美國的情報機構發現，並要求他們交出所有實驗樣本！

車勝元、金宣虎、金剛于、趙允秀主演的《暴君》，講述一群在韓國政府工作的瘋狂科學家，多年來看到自己的國家被外國勢力壓制，因此決定研發一種新型病毒。（《暴君》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單5.《完美的家族》

開播：8/14

播出平台：待定



金炳哲、尹世雅、金永大、朴柱炫主演的《完美的家族》，改編自同名網路漫畫，講述看似幸福又完美的一家人，某一天因為捲入女兒「善熙」的殺人，而逐漸相互猜測和懷疑的懸疑驚悚故事！

金炳哲、尹世雅、金永大、朴柱炫主演的《完美的家族》，改編自同名網路漫畫。（《完美的家族》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單6.《白雪公主必須死》

開播：8/16

播出平台：待定



卞約漢、高俊、高甫潔、金寶羅主演的《白雪公主必須死》又稱《白雪公主非死不可》，改編自妮蕾‧奈豪斯同名小說，講述一名青年「高正宇」被指認為連環殺人事件的兇手而成為殺人前科犯，時隔10年後揭開真相過程的反追蹤犯罪驚悚故事！

卞約漢、高俊、高甫潔、金寶羅主演的《白雪公主必須死》又稱《白雪公主非死不可》。（《白雪公主必須死》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單7.《媽媽朋友的兒子》

開播：8/17

播出平台：待定



丁海寅、庭沼玟主演的《媽媽朋友的兒子》，講述從小到大都成績優異的「裴石榴」過去是人生勝利組，某天辭職成為無業遊民，想要重啟人生的她，與被稱為是「媽媽朋友的兒子」，現在已經是韓國建築界冉冉之星的「崔勝孝」，青梅竹馬再次重逢的浪漫愛情喜劇！

丁海寅、庭沼玟主演的《媽媽朋友的兒子》，講述從小到大都成績優異的「裴石榴」過去是人生勝利組，某天辭職成為無業遊民。（《媽媽朋友的兒子》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單8.《DNA Lover》

開播：8/17

播出平台：friDay影音



鄭仁仙、崔始源、李泰煥、鄭幼貞主演的《DNA Lover》，講述戀愛失敗無數次的基因研究員「韓素珍」透過基因來尋找自己命中伴侶，上演「基因決定我愛你」的愛情喜劇故事！

鄭仁仙、崔始源、李泰煥、鄭幼貞主演的《DNA Lover》。（《DNA Lover》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單9.《無聲蛙鳴》

開播：8/23

播出平台：Netflix



金倫奭、尹啓相、高旻示、李姃垠主演的《無聲蛙鳴》，講述「具相俊」經營汽車旅館，但在某年夏天有個神秘女子「柳誠娥」出現在他的旅館後，他的人生居然開始分崩離析，使他不得不緊緊抓住從前的生活，進而展開的懸疑推理驚悚故事！

金倫奭、尹啓相、高旻示、李姃垠主演的《無聲蛙鳴》。（《無聲蛙鳴》劇照）

2024韓劇推薦必看清單10.《柏青哥》第二季

開播：8/23

播出平台：Apple TV+



李敏鎬、金敏荷、尹汝貞、鄭恩彩原班人馬回歸，金成圭加盟的《柏青哥》第二季，改編自《紐約時報》同名暢銷小說，故事橫跨四個世代，描述移民至日本的朝鮮家庭，所面臨的差別待遇與自我認同議題，上線後便迅速獲得爛番茄新鮮認證！

李敏鎬、金敏荷、尹汝貞、鄭恩彩原班人馬回歸，金成圭加盟的《柏青哥》第二季，改編自《紐約時報》同名暢銷小說。（《柏青哥》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單11.《凌晨兩點的灰姑娘》

開播：8/24

播出平台：待定



申鉉彬、文相敏主演的《凌晨兩點的灰姑娘》，講述極現實主義者的「河允瑞」認為世上不存在童話中的灰姑娘，當得知比自己小的男友「徐柱元」是財閥三世後，爽快收下男友母親的紅包並與之分手，與浪漫主義者的純情派年下男友「徐柱元」相信只要真心相愛，條件和差異都無所謂，為挽回戀情不惜一切努力的的愛情故事！

申鉉彬、文相敏主演的《凌晨兩點的灰姑娘》。（《凌晨兩點的灰姑娘》宣傳海報）

2024韓劇推薦必看清單12.《因為不想吃虧》

開播：8/26

播出平台：Prime Video



申敏兒、金永大主演的《因為不想吃虧》，講述無論何時何地和何種狀況都不願吃虧的「孫海英」，在面臨失去升職危機時，下定決心策劃一場假婚禮，與成為假新郎的男人「金志旭」，上演零損益的職場愛情故事！

申敏兒、金永大主演的《因為不想吃虧》，講述無論何時何地和何種狀況都不願吃虧的「孫海英」，在面臨失去升職危機時，下定決心策劃一場假婚禮。（《因為不想吃虧》劇照）

2024韓劇推薦必看清單13.《于氏王后》

開播：8月

播出平台：待定



全鐘瑞、金武烈、池昌旭、鄭柔美、李洙赫、朴智煥主演的《于氏王后》，講述因為國王突然離世，覬覦王位的王子們，和想要掌權成為五個部族目標的高句麗王后「于熙」，她必須在24小時內找到新任國王而孤軍奮戰的古裝歷史故事！

全鐘瑞、金武烈、池昌旭、鄭柔美、李洙赫、朴智煥主演的《于氏王后》。（TVNING）

以上就是「2024八月韓劇推薦必看清單」，九月份還有李世榮和坂口健太郎的《愛過之後來臨的》！

延伸閱讀：

7/31星座點點名：天秤在事業方面有著豐沛的靈感。每日星座進化2.0

巴黎奧運「中華隊」賽程時間表整理！31日蝶王「王冠閎」準決賽，羽球隊三場小組賽

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】