你能找到巴黎奧運中的米奇老鼠嗎？原來匿喺呢度　拳手撞髮型爆紅

非洲島國維德角（Republic of Cape Verde）好手David de Pina在巴黎 奧運男子51公斤級拳擊項目獲得銅牌，也是維德角史上第一面奧運獎牌，不過他特殊的髮型神似卡通人物米奇老鼠（Mickey Mouse），也意外引發討論。



綜合外媒報導，維德角約有60萬人口，位於非洲大陸以西、大西洋上由10個島嶼組成的國家，過往曾參與7屆奧運，從未贏得獎牌，8月4日David de Pina在男子51公斤級拳擊準決賽摘下銅牌，也為國家寫下新紀錄。

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David de Pina受訪時透露，參加奧運前為了到葡萄牙受訓，只能先暫停建築業的工作，之後家中陷入經濟困難，自己也差點放棄拳擊，幸好最後有堅持，並靠著在曼谷資格賽拿下四連勝的成績搶下奧運門票。這次順利取得維德角史上第一面獎牌，David de Pina感嘆，已經無法用言語來形容他的情緒，感謝國家給予的支持：

雖然我們（國家）很小，但我們很強大。

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至於顯眼的頭髮造型，David de Pina笑稱是教練的主意，因為這樣可以保有個人特色，也可以和其他編成辮子的非洲戰士髮型區分。事實上，David de Pina所屬的團隊成員與粉絲也都弄了同樣的髮型，就是希望能幫他加油。

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張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Reuters）

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