巴黎奧運｜JK羅琳暗指林郁婷係跨性別　Marvel男星發聲：討厭欺凌

台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運，頂著比賽與輿論壓力挺進四強，許多人為她加油，更為她抱不平，更遭到《哈利波特》作者JK羅琳轉貼文章接連影射她是「跨性別選手」，國際奧會則發出聲明指出參加比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡。



如今就連Marvel男星「尚氣」劉思慕（Simu Liu）都對JK羅琳的言論不滿，「她一再強調一些非常危險的反跨性別言論，這些言論確實影響了我生活中的人，包括親密的朋友」，更直言：

不喜歡現在的她。

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外媒「Buzzfeed」的Thread近日發文，提問：「有哪些名人本來是你的偶像，但現在已經不是了，為什麼？」其中竟赫見劉思慕在底下留言，並且點名JK羅琳，「我對JK羅琳的網路言論很無言」，並說很多人都會草率下結論，輕易將矛頭指向不應該被這樣對待的人，最後更發文：

我喜歡哈利波特，我討厭網路欺凌，但我不喜歡現在的JK羅琳。

劉思慕顯見對於JK羅琳近日的跨性別言論感到不滿。

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JK羅琳先前發文包括台灣拳后林郁婷在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手，並且語出驚人喊「好瘋狂」、「扼殺女性」，遭受抨擊後再度發文，引用外媒評論，改為猜測選手們可能是「性發展障礙」，也就是舊稱的「雙性人」，更抨擊「無法改變出生的方式，但可以選擇不要作弊」，引發全球網友激烈熱議。

JK羅琳先前發文包括台灣拳后林郁婷在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手。（Getty Images）

幸好，林郁婷在日前8強賽取勝後，確定進帳生涯首面奧運獎牌，而她8日凌晨3點半4強賽的對手將是土耳其選手Esra Yıldız Kahraman，也被看好有機會取勝晉級金牌戰，改寫台灣拳擊在奧運的最佳戰績。

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