鄭秀文睇《陽光普照》被一實力男星「眼神演技」嚇親：不寒而慄

由曾寶儀監製的《愛情城事》（Tales of Taipei），集結近年華語電影最強卡士齊聚飆戲，其中曾執導《孤味》的導演許承傑，將他和太太新婚同居時所遇到的難題發想為故事，邀請到鄭秀文（Sammi）和劉冠廷做拍檔，創作浪漫奇幻篇章。



近來剛開完13場演唱會的鄭秀文，透露她在看《陽光普照》時被劉冠廷的眼神嚇到，第一次赴台拍戲的鄭秀文也很興奮可以跟他合作。

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首次合作就和拍的鄭秀文和劉冠廷，對彼此讚譽有加，鄭秀文回憶看《陽光普照》時，就被劉冠廷兇惡的眼神嚇到不寒而慄，很開心首次赴台灣拍戲就跟他合作：

坦白說很興奮！

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鄭秀文更謙虛表示自己是抱著學習的心情而來，讓劉冠廷聽了漲紅臉直說不敢當，劉冠廷也透露，鄭秀文一抵台就定妝定到半夜，隔天一早又參與讀本，剛拿到手的劇本寫著密密麻麻的筆記，讓他對鄭秀文的專業態度敬佩不已。

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而曾入圍金馬最佳新導演的導演黃綺琳，則是帶入自身經歷，邀請鄧麗欣和蔡振南對戲，沒想到聽不懂台語的鄧麗欣和蔡振南對戲竟充滿火花，連喜劇節奏都意外合拍，鄧麗欣表示，去過台灣很多次，卻是第一次在台灣拍戲，很捨不得只拍短短三天：

這裡便當太好吃！

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聽不懂台語的鄧麗欣回憶，一開始擔心和蔡振南接觸不多會有些尷尬，結果讀劇本時兩人反而很聊得來，二人表現也讓導演和監製都滿意地會心一笑：

沒想到這個組合，互動竟會這麼有趣可愛！

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