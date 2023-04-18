鄭秀文得獎感言隻字未提許志安　52字揭真相：不用在台上謝謝他

鄭秀文從影多年征戰香港金像獎、台灣金馬獎，總算以《流水落花》的寄養家庭媽媽順利拿下香港金像獎影后，即使上台後將劇組、參賽對手以及所有人感謝一輪，卻沒提到丈夫許志安，讓人不免聯想到許志安曾於2019年爆出與黃心穎不倫戀，不過鄭秀文稍後就表明原因。



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鄭秀文原本在台上相當緊張，「其實我大概想了要感謝些什麼人，但永遠頒獎也不確定是不是自己獲獎，那麼我覺得上得去順其自然」，但在後台被傳媒逮到機會詢問，沒打算謝謝老公許志安嗎？鄭秀文則微笑回應「我回家後會多謝謝他，整晚選衣服、整理服裝，他都一直陪在我身邊為我打氣，之後也有傳簡訊，不用在台上謝謝他，回家謝他就好。」並虧許志安應該在家準備吃的，等她開心回家。

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