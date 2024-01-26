咖啡蘋果醋｜穩定血糖、減宿便腩7大好處 鄭秀文、林依晨都在喝
撰文：女人我最大
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減肥除了喝水、喝無糖茶或咖啡，蘋果醋也是一個好選擇！蘋果醋能幫助穩定血糖、燃燒脂肪、促進新陳代謝，清爽微酸口感也非常爽口！
最近小紅書還分享了蘋果醋幫助改善便秘的神仙喝法「咖啡蘋果醋」，一起來看看！
蘋果醋的7大好處及咖啡蘋果醋製作方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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蘋果醋好處有哪些？
深受減重族群喜愛的蘋果醋，喝了到底有那些好處？國際歐洲期刊就曾發表，蘋果醋能幫助調節血糖、避免血糖大幅度波動，而蘋果醋中的維生素和氨基酸，也能幫助鈣質吸收，還有協助安定情緒、放鬆肌肉的作用，女星鄭秀文、林依晨、蕭瀟都是蘋果醋的愛好者！以下就來盤點7大蘋果醋好處。
1.幫助身體酸鹼質中和。
2.改善胃食道逆流。
3.改善消化不良。
4.幫助排便順暢。
5.促進鈣質吸收。
6.穩定血糖。
7.燃燒脂肪幫助體重管理。
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餐前喝一杯，輕鬆甩肉無負擔
想減肥的朋友，蘋果醋絕對是好幫手！因為蘋果醋不只能夠調節血糖，還能抑制脂肪在小腹中囤積，對於消小肚肚相當有效！而且蘋果醋熱量很低，一茶匙15毫升熱量才3卡，是非常適合甩油、養生的好食物！蘋果醋喝法也想當多元，可加水稀釋喝、搭汽泡水、搭水果茶、加檸檬汁、薑或蜂蜜等，酸爽的口感絕對會一試愛上！也推薦加肉桂粉，一點點辛香感風味更佳！
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小紅書瘋推！咖啡蘋果醋幫助解便秘
平常若有便秘、排便不順的困擾，這款咖啡蘋果醋推薦收藏！在小紅書非常火的咖啡蘋果醋，做法是將蘋果醋稀釋後加入濃縮黑咖啡，說是對促進排便順暢、減脂減重非常有感！尤其不太愛蘋果醋酸酸口感、卻又想靠蘋果醋抑制食慾的姊妹，更能用咖啡+蘋果醋輕鬆入口！養成易排變體質、加速新陳代謝，脂肪體重自然往下掉！
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