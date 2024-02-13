鄭秀文李若彤50+勤做運動成功凍齡　盤點誘人腹肌藏不住的8位女星

如今，愛上健身房的女明星真的是越來越多了！有顏值又自律的女明星，完全就是粉絲心中仰慕的偶像。以下是小編整理出來的名單，排名不分先後。



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1. 趙露思

趙露思的身材一直在網上掀起熱議，這是因為她讓所有網友看到自身的驚人變化！目前她的身材更是維持到了最佳狀態，最新的照片還顯示出若隱若現的腹肌。

2. 宋茜

女團出身的宋茜可是在身材上付出了不少努力！之前，她還曾在拍攝雜誌當時，大方的顯露出自己的誘人馬甲線，一點都沒在私藏，粉絲看了更是過癮。

3. 趙麗穎

趙麗穎也是一位讓所有網友看到驚人變化的女明星。近期，她也被網友直擊現身在機場，露出的小蠻腰也隱約看到肚子上的肌肉線條，好身材根本就是藏不住呀！

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4. 李若彤

擁有“不老女神”稱號的李若彤，完全看不出已經是年齡出 50 的資深演員！不得不說，不管是她的狀態還是身材，都依然維持在最年輕的那一刻。

5. 張天愛

張天愛也同樣擁有超明顯的腹肌線條。她也是健身房的常客，時常會更新自己正在鍛煉的照片。部分網友也因此而擔心起她的健康狀況，因為過度自律的她看起來真的越來越瘦了。

6. 胡定欣

胡定欣是許多網友心目中的港劇女神！不只是男粉絲，就連女粉絲也會羡慕她的身材。不久前發佈的照片中，她的肌肉線條一眼就能看見，而且鍛煉出來的鎖骨也超亮眼的。

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7. 鄭秀文

眾所周知，鄭秀文超級愛健身！她也時常會在 IG 上分享她誘人的健身照，迷人的好身材更是讓全網都在羡慕。不過，她的身材日漸消瘦也一度令網友擔憂。

8. 金晨

最近，由金晨主演的電視劇《熾道》正在熱播當中。實際上金晨非常喜歡健身，她也會時常在微博上曬出自己健身後的照片。對於金晨的身材，不少網友也曾誇她是金剛芭比！

看完以上的女明星，是不是開始想鍛煉腹肌了呢？只要從現在開始一點都不遲，趕快把她們的照片列印出來貼在牆上，這樣就會有動力了！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】