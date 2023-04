袁澧林拍《窄路微塵》原來係執二灘　被鄭秀文一句話激勵︰很感動

袁澧林主演電影《窄路微塵》讓她星路更開闊,不僅憑此片入圍去年金馬影后,今年又入圍金像獎影后,昨天(17號)她和導演林森線上接受台灣傳媒訪問,袁澧林坦言,再獲入圍提名後,生活上出現了翻天覆地的改變:「這是很真切的感受,也是真實有在發生的,大家對我的看法也改變了。」



袁澧林因為《窄路微塵》不僅入圍去年台灣金馬獎影后,今年又角逐香港金像獎,對於盛宴,袁澧林坦言,看到楊紫瓊一出場就開始哭了:「我覺得她是亞洲華人女性的ICON、殿堂級的傳奇,我很喜歡《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),也看過她所有訪問,她說她當年也是新演員,我覺得沒有那麼熱愛電影就不會拍那麼多年。」同時袁澧林也提到新科影后鄭秀文在台上呼籲大家不要放棄追夢的部分自己也很感動。

她回憶自己在拍戲頭兩年都是在「裝自然」,但因為裝得滿好的沒有讓太多人發現,「當時沒有存在很多對於角色的思想,我在接拍《窄路微塵》前,有一年半沒有拍戲只拍MV,當時沒有機會嘗試自己練習過的一些表演」。

林森導演也老實說,一開始的第一人選不是袁澧林,但因為疫情,檔期更動,原本的女主角時間不行,想到先前來試鏡的袁澧林讓他印象深刻,所以再次找她來試試,「Candy(袁澧林片中角色)的角色有一種很強的感覺,但有些東西藏在內心深處沒有讓大家看見,不過我覺得袁澧林滿有意思,對這個角色有很多思考」。

另外,聊到近期計畫,袁澧林透露自己近期將赴台進行私人行程,她笑說上次來金馬獎時對於台灣便當很好吃印象深刻,已經決定好這次要吃火鍋。她更分享自己保養方式,袁澧林先是笑說:「可能不要喝那麼多珍珠奶茶吧!」馬上補充:「我之前真的喝很多珍奶,但現在覺得要保持一個開心的感覺,因為我覺得自己喝了這麼多珍奶,但我的運動量可以消耗,所以我現在不會特別忌口。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】