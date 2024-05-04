兩年前先隆完胸！網紅揭「想再做1次胸部+修乳暈」無奈揭背後原因
撰文：中天新聞網
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網紅蕾菈與老公湯宇去年11月才剛捲入大麻風波，隨著事件暫告一段落，夫妻倆也開始分享日常；而蕾菈2021年底進行隆乳手術，但她近日透露「想再做1次胸部」，親揭背後原因。
蕾菈1日回應網友Q&A問題，其中有人好奇詢問「想問一下生完寶寶之後，胸部有變形之類的嗎？」；她則表示，產後胸部變瘦、變小之外，脂肪也變少且皮膚變薄，導致胸部假體邊緣感很重，「加上我的乳暈疤痕之前就覺得很粗，經歷了懷孕胸部變大，乳暈也跟著變大變深。」
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蕾菈坦言，最近諮詢很多間醫美，想重做1次胸部和修乳暈，不過，她也直言，目前沒有1個醫生可以有信心的辦到，「每1個都說要跟身體打賭，都是建議我換胸下緣開口」，但她認為開第2次手術還要在身上開另外1個洞，所以寧願選擇維持現狀。
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事實上，蕾菈2021年時，透露因為產後哺乳，胸部出現下垂、萎縮的現象，讓她對身材相當沒自信，後來下定決心去諮詢醫美，讓她「打臉」不會在胸部上動刀的想法；而她當時進行手術時，老公湯宇也全程陪伴，她也呼籲如果有媽媽產後有疑慮、猶豫，可以找醫師諮詢。
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