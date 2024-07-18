《怪奇物語第五季》幕後花絮搶先曝光　童星演足10年：感覺好奇怪

Netflix人氣劇集《怪奇物語》（Stranger Things）最終第5季在歷經演員罷工等各種問題終於在今年正式開拍，15日Netflix官方也發布了第五季的首支拍攝花絮，表示第五季拍攝到現在進度已經到一半。飾演11號（Eleven）的主演Millie Bobby Brown表示自己從第10歲拍到現在20歲感覺好奇怪！



《怪奇物語》第五季幕後花絮曝光！

Netflix熱門科幻恐怖劇集《怪奇物語》（Stranger Things）於2016年7月15日開播至今一連四季都是精彩連連，被大家稱作是「越做越好看」的優質劇集代表，也在第四季播畢後宣佈了第五季將會是最終季，為系列劃下完美句號。而就在首播滿八年的日子，官方終於是發布了第五季的首支拍攝幕後花絮，讓粉絲終於有線索可以開始正式期待第五季！

飾演11號（Eleven）的主演Millie Bobby Brown表示自己從第10歲拍到現在20歲感覺好奇怪！（《怪奇物語第五季》幕後花絮）

飾演11號（Eleven）的主演Millie Bobby Brown表示自己從第10歲拍到現在20歲感覺好奇怪！（《怪奇物語第五季》幕後花絮）

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《怪奇物語》第五季已經拍了一半！最終季一定很精彩！

花絮裡除了透露了第五季至今已經拍超過一半的進度，並同時宣佈了第五季將會加入Nell Fisher、Jake Connelly和Alex Breaux等新演員陣容。看到鐵四角再次聚首的畫面搭配最後熟悉的BGM響起，加上製作團隊和演員不斷包證這季將會是「最精彩」、「最盛大」的最後一季，都讓劇迷對最終季更加期待。目前尚未公布實際播出的時間，更多詳細資訊請持續鎖定《怪奇物語》和Netflix官方。

不知不覺，飾演11號（Eleven）的Millie Bobby Brown今年已經20歲。（IG@milliebobbybrown）

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