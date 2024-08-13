58歲阿婆級女星臨近花甲終極一脫 扮埃及妖后博盡豪曬火辣身材
撰文：聯合新聞網
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58歲胡文英是「全明星」女星鄭靚歆的媽媽，胡文英雖已接近花甲之年，但凍齡有術，身材依舊火辣，她日前在臉書曝光埃及妖后造型的照片，透露一直以來都有人提出邀約找她拍寫真，幾經考量之下，她終於點頭答應，負責拍攝的是她15年前剛踏進演藝圈合作的攝影師，默契依舊存在，請喜歡她的粉絲多多支持。
照片中的她下半身穿丁字褲，臀型一覽無遺，神秘三角洲若隱若現，上半身則是用白布遮住雙峰，布料少到一不小心就會走光，她作風向來大膽前衛，她先前到金門旅遊，曬出脫到僅剩內衣褲的火辣照片，她解釋是因為和朋友玩猜拳，輸的人就要脫掉一件，結果她輸到差點連內褲都要脫掉，嚇得她直呼：「不能再輸啦，再輸下去警察要來，嗶嗶嗶，要逼死誰。」笑翻網友。
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