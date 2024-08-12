43歲天后開騷遇舞台小意外　臨危不亂一動作淡定自救獲網民激讚

Jolin蔡依林的《Ugly Beauty》世界巡演來到第60場，日前在上海虹口足球館進行第6場演出，Joliny演唱〈愛情36計〉時，右腳高跟馬靴突然發生斷「跟」意外，淡定如她，趁當時燈光轉暗的瞬間直接「拆跟」，然後踮起右腳尖唱完整首歌，霸氣畫面流出後，也令不少粉絲都豎起大拇指稱讚。



從網友流出的畫面中可見，Jolin一度踮腳演出，且從延伸舞台走回主舞台，絲毫不見慌亂，之後她還趁著轉場，立馬換上短靴上陣，臨危不亂的表現，讓粉絲大感佩服，由於上海近來熱浪來襲，Jolin即使在高溫下揮汗熱舞，依然笑容滿面陪粉絲同歡。

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她說：「今天是『Ugly Beauty』第60場，非常不可思議，這趟旅程從冬天走到夏天，我更沒有想到，自己還有機會在大家面前熱歌勁舞，不知道這樣的時光還剩下多久，但我會盡心盡力，為你們展現最好的舞台。」話一說完，全場歡聲雷動，滿心不捨。

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