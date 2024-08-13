36歲女星拍劇瞓著被男星伸脷偷舔一位置　稱住酒店會特別注意門鎖

劉品言、曾少宗的「黃Viu」劇集《都市懼集》單元「寵物友善」嚇壞網友！劉品言在劇中獨自帶愛犬入住民宿，卻在半夜熟睡時遭民宿主人曾少宗狂舔手指，細思極恐的情節讓兩人直呼超有「投射感」。



劉品言表示，自己常獨自出遊，入住民宿、酒店時會特別注意房門是否上鎖及個人安全等細節。曾少宗則指出，人與人相處時永遠不知對方內心真實想法，「看似無害又善良的老闆，背後有著不為人知的祕密，人性的陰暗面才是最可怕的」！

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《都市懼集》自7月開播以來，觀眾每日在「金懼獎」網頁票選最恐懼的一集，最終由曾沛慈主演的「夜店」登上排行榜冠軍。劇中曾沛慈飾演瞬間「黑化」的恐怖人物，鎖定在夜店外醉倒的女子下手，表情秒切換讓網友嚇喊：「曾沛慈一臉好人樣，結果反轉猝不及防」、「還我可愛的沛慈姐姐」！



曾沛慈對於「夜店」獲選最恐懼一集有感而發，「其實在生活周遭天天都會有讓人發毛的『都市懼集』恐怖情節，那些你以為的日常，卻無法預料到接下來會發生什麼事」。她認為夜店這集帶給大家的衝擊就是人性的黑暗面，也感謝被嚇到的觀眾們投給這一集，讓黑化的她受到注目。

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