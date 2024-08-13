湯告魯斯奧運閉幕特技解密　職業特工隊拍到一半飛片場預錄一場面

【湯告魯斯／Tom Cruise】巴黎奧運圓滿落幕，荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）壓軸登場閉幕式，帥氣從天而降、重機與跳傘一連串華麗特技表演，為奧運劃下完美句號，也展現下一屆主辦城市洛杉磯的「世界娛樂首都」實力。



而負責策劃節目的導演透露，這段演出約10幾分鐘，但前後籌備花了一年半，而原本這些橋段要找特技演員，再來湯告魯斯才需要出現，沒想到向他提案後，湯告魯斯直接爽快答應，更說「我加入，而且我要做全套！」

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導演透露，一開始策劃時，「我們想到如果我們能夠把會旗從巴黎體育場，一路帶到洛杉磯現場，並且搞一個盛大的活動。正如我們在開幕式看到的，從塞納河到艾菲爾鐵塔，有很多巴黎標誌性元素。我們想，假如我們能夠把那面會旗帶到洛杉磯，並在海灘表達一個規模龐大的創意、展現洛杉磯的傑出藝術家們，那會是怎麼樣的情景？」

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於是導演向湯告魯斯提案，因為沒有人比他更適合做特技表演，本來提議由一名特技演員抓住會旗，從法蘭西體育場屋頂從天而降，拿下面具揭曉是湯告魯斯，接著他跳出一架飛機，降落在洛杉磯。

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湯告魯斯聽了之後表示：

我願意參加，但我想要全程參與。

意指他想要自己來，於是整件事變成一場盛大的現場特技表演，而湯告魯斯原本在倫敦拍攝新一集《職業特工隊》（Mission: Impossible），先是飛11個小時到洛杉磯拍攝預錄的部分，馬不停蹄拍攝，又飛回倫敦片場，接著就是數十億觀眾所看到的。

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湯告魯斯從法蘭西體育場從天而降，從洛杉磯市長手中接過會旗，騎上電單車奔馳在街道上，路上回顧法國知名地標艾菲爾鐵塔與凱旋門，接著畫面跳到他跳傘抵達洛杉磯，在荷里活地標前加上代表奧運的五環符號，在把會旗交給奧運選手，視覺效果令人震撼與印象深刻。

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