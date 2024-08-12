42歲腹肌男星拒再扮直　出櫃竟令媽媽爆喊「崩潰自責」結局超暖心

台灣藝人阿本（翁瑞迪）憑藉帥氣外貌從《模范棒棒堂》出道，去（2023）年公開出櫃並認愛男友。即使如今社會風氣逐漸開放，但仍有不少長輩無法接受自己的子女是同志。近日，阿本在談話節目中分享了自己出櫃後與父母的互動，並透露母親至今仍不願意完全接受這個事實。



阿本在節目《單身行不行》中分享了他出櫃的心路歷程。他表示在中學時期逐漸發現自己喜歡男生，「那時候處於一個很模糊的階段」，同時會喜歡男生和女生，後來發現自己對男生的喜好更多。

【圖輯】點圖放大看更多阿本IG照片👇👇👇

+ 18

當時，由於對同性戀的理解還非常有限，他在學校和家裡變得沉默寡言：

在我們那個年代，被發現自己是同性戀就像世界末日，『天啊！兒子好可憐』，以前就是那種狀態。

因此，阿本對於出櫃感到非常恐懼，不敢說出來。他回憶說，年少時父母覺得他很叛逆，可能高中畢業後會有所改變，結果某天與父母吵架後，他寫了一封信表明「我就是喜歡男生」並塞在房間門縫裡。父親發現後約談開導，母親發現後痛哭，對自己感到非常自責。

【相關圖輯】12位藝人敢愛敢認做自己 公開「出櫃」為同性戀者發聲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

阿本說，他與父母出櫃已有十幾年，但父母一直不接受這件事。幾年後，他帶男友回家，父母依然選擇不問也不談，不會詢問那些男生的身份。直到有一天，他對母親坦白說「之前帶回來的那些男生都是我男朋友」，母親聽後感到震驚，甚至無法進食。她一直抱有希望，認為沒有說破就還有希望，但聽到真相後感到幻滅。過了五、六年後，母親才開口問他：

瑞迪，你有沒有交另一半？要不要找一個人陪你，可以照顧你。

阿本這才感覺到母親終於釋懷，接受了這個事實，雖然過程漫長，但感到很窩心。父親這幾年一直低調不談這件事，但在母親接受後，父親也漸漸接受了。阿本感嘆，爸媽其實花很長的時間調適：

而且特別是我爸媽那年代，因為我40幾歲，他們那年代更是很保守的，就是覺得社會的觀念，價值的觀念，被教育的觀念，很多是束縛著他們去找尋自我認同的一個很辛苦的點。

延伸閱讀：

羅時豐與姪子決裂！頻道改名「刪光影片」 網傳鬧翻關鍵人是他

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】