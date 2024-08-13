死侍與狼人｜漫畫封面原畫將拍賣「估出驚人天價」有望封史上最貴

【死侍與狼人】Marvel電影宇宙（MCU）最新電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）上映後口碑爆棚，全球票房更飆破8億美元，搭著這波熱潮，「死侍」這個經典角色首次亮相的漫畫封面原畫近期也出現在拍賣市場，且落槌價格預估最高可達到750萬美元。



《路透》報導，死侍在1991年2月的漫畫《新異變人》第98期首次登場，創作他的著名漫畫家利菲爾德（Robert Liefeld）當時在封面正中央畫下死侍拿著槍的經典畫面，這個封面的原畫將於本周在「海瑞得拍賣行」（Heritage Auctions）的拍賣會上拍賣，預估落槌價格可達750萬美元。

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據悉，若最終這幅死侍原畫真的以上述價格出售，它將成為有史以來最有價值的漫畫藝術品。



至於創作者利菲爾德，他早在25年前便將原畫賣給一名收藏家，得知近期將出現在拍賣會上時，利菲爾德表示自己一點也不後悔，更強調「我很高興自己創造的角色在經濟價值上表現得如此出色」。

死侍在1991年2月的漫畫《新異變人》第98期首次登場。（X@HeritageAuction）

此外，1991年當《新異變人》第98期發行時，每本價格僅1美元，如今原版漫畫已成為收藏家最搶手的漫畫之一，在拍賣網站eBay上的價格則是飆漲至350美元到5.5萬美元不等。

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