童星10歲出道轉眼22歲變小美人 遇狂粉一手影相一手伸入褲摸下體
撰文：TVBS新聞網
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以童星身分出道的台灣女星盧以恩出演過多部台劇，年僅22歲戲齡就已超過10年！17歲時她因公視《青苔》一劇拿下第53屆金鐘獎「電視電影新進演員獎」，一躍成為眾所矚目的新生代演員。台灣「#MeToo」風波自去年6月起持續延燒，而盧以恩在出席記者會時坦言，曾經有遇過男粉一邊拿相機拍她的臉，一邊將手伸入褲襠裡撫摸下體，讓她當下感到非常不適。
22歲女星盧以恩從10歲就參與果陀劇場的演出，2018年憑藉精湛演技，拿下金鐘獎迷你劇集電視電影新進演員獎。近日盧以恩更跳出舒適圈，在三立實境節目中《炸裂吧！女孩》中挑戰女團新身分。
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去年台灣MeToo風波從政壇一路燒進演藝圈，根據《ETtoday新聞雲》報導，盧以恩在出席果陀劇場《穿越門中門》記者會時坦言，自己這次飾演一位穿越時空尋找真相的應召女郎，在造型上有大大突破，「我自己是一個非常保守的人 ，穿超短裙會不敢坐下」。
盧以恩進一步談到，某次放映會後，她發現有一名男粉絲一手拿相機對著自己的臉猛拍，而另一手竟然直接伸進褲子裡，不斷摸著下體，讓她當下嚇傻，感到極度不舒服。
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