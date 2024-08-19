36歲混血男神帶隊《披荊斬棘4》揮底李克勤向佐　第1場公演奪冠軍

鳳小岳參加的大陸真人秀《披荊斬棘4》本周迎來一公舞台，跟隊長尤長靖以及熊梓淇、早安和朱星杰組團演唱〈愛是懷疑〉，不只在「弟弟組」排名冠軍，最終統計成績贏過「哥哥組」成為全組別的冠軍，成功將5人合照掛上節目中的榮譽牆。



鳳小岳日前在微博直播時透露心聲，坦承一開始希望多點自彈自唱演出，在一公前的分組沒被選中，心中感到小遺憾，「大家可能不確定我是來做什麼的，最後要拜託大家收留我，後來長靖問我『小岳要唱跳嗎』，我當時心情是一整個豁出去，一切都是緣分」。

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沒想到後來發現每個團員皆有擅長的樂器，因此唱跳組設定改為樂團，鳳小岳笑說：「可以在第一次公演的時候，就這麼被受祝福地完成了我的心願，音樂之神啊，我謝謝你。」

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衝破極限的他也報名了X-Men加分舞台，可惜沒能成功獲選，但把舞蹈跳成宛如少林寺打武術般，連節目評審也笑說：「你看鳳小岳，我完全被他抓住眼球了，有點像武術。」接著鳳小岳將啟動首次大陸Live House巡演「After The Show」，24日從蘇州起跑，預計年底完成10場，粉絲也紛紛線上喊話，他說：

好多地方都想去，希望都有機會可以去。

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值得一提的是，這也是鳳小岳久違「男子宿舍」生活，讓他感覺重回學生時代，還特別選住六人房，加速與人打成一片，「這次來《披荊斬棘》我是完全把自己交給團體了，與人相處的最大收穫就是獲得許多創作靈感的來源」，團魂感拉滿。

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