新占士邦爆肌男星擔正做蜘蛛俠頭號敵人　狂獸獵人格力文預告曝光

Marvel最經典的惡棍英雄，同時也是蜘蛛人最強大的死對頭，《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）於昨天（14日）推出最新R級預告，由荷里活新一代魅力男星艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）主演，《狂獸獵人格力文》將是繼《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）後，今年另一部備受期待的限制級超級英雄電影。預告中他用尖牙插爆敵人頸動脈，和捕獸夾爆頭的血腥畫面，令人期待這部專屬成人的超級英雄片極限在哪裡，血肉橫飛的打鬥場面也將忠實呈現格力文殘暴的一面。



《狂獸獵人格力文》全新預告揭示「犀牛人」登場！

金獎影帝羅素高爾（Russell Crowe）在電影中飾演影響格力文一生的父親，在這個權威家庭中成長的格力文，掙扎著獲得父親的認同和尋找屬於自己的使命，並且在復仇的路上矯正地下世界的秩序。

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盛傳為下一任007占士邦接班人的性感男星艾朗莊遜，在電影中大露精實的完美身材，超猛六塊肌搭上充滿野性的獅子鬃毛披風，毫不留情的殺爆敵人。



對於網友好奇的血腥尺度，艾朗莊遜也給出了令人期待的答案：「任何熟悉漫畫和格力文的粉絲，一定都知道他是一個讓人聞風喪膽的獵人，一位訓練有素的殺手，所以當然，這一定會是一部血流成河的Ｒ級電影！」

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在最新曝光的預告片中，最讓網友興奮的莫過於「犀牛人」（Rhino）的變身型態，如巨人般的龐大身軀、岩石般的堅硬皮膚，和頭頂的尖銳犀牛角，能夠頂起高速行駛中的卡車，近乎無敵的犀牛人將成為獵人格力文最強悍的對手，兩人之間的頂尖對決讓網友直呼迫不及待了。

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