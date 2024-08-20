法證先鋒6第7集劇情｜邢慧敏首拍劇即飾奸角　夜晚性感陪老闆夜蒲

法證先鋒6第七集劇情：

郭千瑜因為被指殺害吳兆麟，所以不准保釋，趙璧渝到羈留所探望郭千瑜，與她重組案情。郭千瑜回憶當日所發生的事情，記起自己在俱樂部曾與酒保聊天，於是趙璧渝為幫朋友就去找酒保，請她為郭千瑜作證人。

郭千瑜因為被指殺害吳兆麟，所以不准保釋。(影片截圖)

郭千瑜回憶當日所發生的事情，記起自己在俱樂部曾與酒保聊天。(影片截圖)

黃宗澤化驗郭千瑜當日在俱樂部喝的飲品，有所發現，發現梳打水中被加了俗稱G水或迷姦水。原來這種梳打水是由吳兆麟帶來，他的秘書關雪兒（邢慧敏飾）收到警方電話請她協助調查，她立即把手上剩下的梳打水倒掉，企圖毀滅證據。

黃宗澤化驗郭千瑜當日在俱樂部喝的飲品，有所發現，發現梳打水中被加了俗稱G水或迷姦水。(影片截圖)

吳兆麟的秘書關雪兒（邢慧敏飾）收到警方電話請她協助調查。(影片截圖)

邢慧敏立即把手上剩下的梳打水倒掉，企圖毀滅證據。(影片截圖)

邢慧敏在警方來搜查吳兆麟辦公室前已經「清理乾淨」，首次拍劇的邢慧敏已經挑戰「奸角」，除了疑似賣迷姦水外，晚上更會陪老闆吳兆麟「夜蒲」，簡直是「多功能秘書」。

邢慧敏在警方來搜查吳兆麟辦公室前已經「清理乾淨」。(影片截圖)

邢慧敏除了疑似賣迷姦水外，晚上更會陪老闆吳兆麟「夜蒲」。(影片截圖)

邢慧敏除了疑似賣迷姦水外，晚上更會陪老闆吳兆麟「夜蒲」。(影片截圖)

蔡潔為吳兆麟解剖，找到其真正死因，發現死因與郭千瑜無關，郭千瑜最終被釋放。傅嘉莉經好友介紹，為富商馬志雲重新鑲嵌家傳寶石。袁偉豪等人到吳兆麟的辦公室搜證，並且翻看吳兆麟死亡當天在大堂的監控錄像，發現了重要線索。

蔡潔為吳兆麟解剖，找到其真正死因。(影片截圖)

袁偉豪等人到吳兆麟的辦公室搜證，並且翻看吳兆麟死亡當天在大堂的監控錄像，發現了重要線索。(影片截圖)

林盛斌一向都是提倡大家早點下班的那位，但他竟然與紀薇（張冬飾）在實驗室內為案件做實驗。林盛斌一邊做實驗時，樣子看上去很認真，但始終他的樣子太具喜感，讓人有點「出戲」。最後林盛斌在證物內檢查到有人用10倍的毒品來殺害吳兆麟，有網民指林盛斌很有「歐陽震華的影子」，到底是什麼影子就靠大家自行想像了。

林盛斌一邊做實驗時，樣子看上去很認真，但始終他的樣子太具喜感，讓人有點「出戲」。(影片截圖)

有網民指林盛斌很有「歐陽震華的影子」。(影片截圖)

有老伯在街上暈倒，蔡潔為他急救，此時在診所應診的關楚耀接報也攜儀器趕往救人，二人合力救回老伯！

有老伯在街上暈倒，蔡潔為他急救。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)