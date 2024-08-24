昔日最年輕亞太影后與雷神一樣驗出失智基因 每日做一事保養腦部
撰文：聯合新聞網
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張榕容、製作人柴智屏擔任原創故事比賽《粉愛亞洲說》評審，日前出席活動開跑記者會，2人除了當評審外，也暢聊劇本創作與挑選，張榕容透露目前寫了1部電影、2部電視劇，其中一部題材關於都會女子的生活故事，她關心阿茲海默症議題，日前還做了相關基因檢測，看到報告有了大發現。
張榕容因外婆是失智症患者，本身應也具有遺傳基因，因此做了檢測得知有25%至30%機率罹患阿茲海默症，比50%機率的「雷神」基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）僅差一點點，她透露目前生活日常中並無異樣，只是因有遺傳基因，就想做檢測提早預防。
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現在張榕容也會積極保養腦部，每天給自己30分鐘放空、莫跌倒避免撞到頭，柴智屏也補充道：「身體多樣性的運作，比較不容易得阿茲海默症，維持身體不僵化，每天吃20種不一樣的食物，行為動作愈多樣性愈好。」
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關於劇本，張榕容自己也喜歡創作，目前寫一部關於都會女子生活故事，裡頭有幾名女子每天會一起聊天、喝酒、談戀愛，類似韓劇《酒鬼都市女人們》，她還開出心中夢幻名單，包括柯佳嬿、劉品言、楊謹華、海裕芬，男演員還有温昇豪、楊祐寧、柯震東，寫劇本過程中，她就想著演員本人描繪愛恨嗔癡，笑說：
就是想想，因為這些卡司也太豪華了，有點請不起。
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