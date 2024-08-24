娛圈人妻生女後乳管阻塞胸脯脹痛「外側摸出硬塊」揭哺乳有幾辛酸

台灣藝人謝和弦與莉婭（陳緗妮）於2021年結婚，同年迎來他們的第一個女兒，一家三口生活幸福美滿。今（2024）年3月，莉婭順利生下第二胎。最近，她在家中哺乳，坦言自己經歷了脹奶、疏通乳管的階段，現在則面臨「塞奶」的困擾，並大方分享了自己的哺乳經歷。



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儘管工作繁忙，莉婭依然常在社群媒體上與粉絲分享育兒生活的點滴。21日她在臉書提到，第二胎的奶水量比第一胎更多，笑說女兒吃得臉蛋圓潤。不過，她也坦承，由於奶量過多，在外拍時曾經漲奶到不得不趕緊跑去廁所擠奶。



除此之外，陳緗妮最近可能因為過度疲勞，20日晚間感到單邊乳房脹痛，甚至無法側睡，輕輕一碰就痛，「感覺胸部外側積累了一大塊硬塊。」當下她立即採取措施，勤餵寶寶、手動擠奶、使用退熱貼冷敷、多喝水並補充卵磷脂，經過12小時後疼痛才稍有緩解，但外側的腫塊仍在。

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為了防止病情惡化成乳腺炎，陳緗妮在謝和弦的建議下，決定尋求專業協助。透過專業按摩，淤積在外側的濃稠奶水終於慢慢排出，兩小時後，外側的腫塊完全消失，乳房也恢復柔軟。她感慨地表示：「這次的『塞奶』算是安全度過了，接下來就是等待『退奶』的挑戰，繼續努力。」她也強調，這些經歷都是當媽媽後才能體會到的成長過程。

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