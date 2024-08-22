偶像舊愛曾吸毒以酒服藥精神失常「跳樓摔斷骨盆」走出低谷揭近況

韓國歌手南太鉉2016年就退出YG娛樂旗下男團WINNER，然而退團後星路浮沉，2022年8月更傳出他使用冰毒、爆打女網紅徐敏在。如今徐敏在已經改名為徐恩宇（音譯），她日前也在部落格上坦然面對這段過往。徐敏在稱當時吸毒完後居然拿酒配精神科藥物，讓她整個斷片，從2樓跳下來摔斷骨盆，還嚷嚷：「我要從更高的地方跳下來！」然而走過這段低谷，徐敏在最新現況也曝光了。



徐敏在為韓國工科最知名學校漢陽大學研究所出身，更是現代汽車的第一位女性汽車維修工程師，前途無量的她2020年參與韓國戀愛實境秀《Heart Signal》第3季後爆紅。然而2022年8月她突然在Instagram貼出跟南太鉉的合照，更自爆：「南太鉉吸冰毒，然後不知道是我房間還是公司的櫃子裡有用過的注射器，而且我被打了。」

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事隔2年多，徐敏在近日在韓國部落格網站「brunch」上，以「我是吸毒犯」為題回顧這段經歷。實際上這段文章已經被刊載在雜誌《女性朝鮮》7月號上，這幾天她動筆想寫部落格文章，正巧翻到，然而看到自己的笑臉跟「我是吸毒犯」的斗大標題，心中感到一陣不適，認為或許讀者也會有跟她一樣不舒服的感受，然而她仍直球面對曾經的往事。



徐敏在稱事發當天「可能是我這輩子最恐怖的一天」，當時她已經開始使用毒品大概一週時間，包含失眠、抑鬱、恐慌症在內的副作用也非常嚴重。徐敏在沒有自信去承擔這一切，這也讓她做了很愚蠢的決定，也就是開始使用安眠藥等精神科藥物，甚至還跑去便利商店買酒配著喝，這也導致徐敏在喪失接下來的記憶，完全記不得接下來在Instagram上自爆跟南太鉉合照的過程，甚至只能靠警方身上的密錄器還原過程。

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根據警方說法，徐敏在先在Instagram發文後，就立刻從2樓跳下，甚至還說：「我要從更高的地方跳下來！」民眾目擊後隨即向警方報案，然而這導致徐敏在兩側骨盆骨折，接著她就被緊急送醫並住院。徐敏在出院後必須要前往復健醫院拄枴杖進行步行訓練，然而當時如果徐敏在摔得更重，恐怕不只是心靈上，而是物理上真的再也站不起來。事後徐敏在才知道，母親跟家人出於沒有把小孩教好的罪惡感，加上覺得沒有臉見自己的學生，因此放下了長年執掌的教鞭，甚至跟親友斷絕往來。



徐敏在願意開口分享這些就是希望能勸世：「你們知道毒品最像惡魔的一點是什麼嗎？就是會讓人去想我要繼續過著這種深淵人生嗎？還是再吃一次要來搞大事呢？因為都已經跌到谷底了，就會想說那在死前讓自己心情痛快一把吧，毒品會這樣誘惑人，下定決心去死變得很容易。」

雖然人生跌落谷底，徐敏在卻一點一滴爬回來，目前她在咖啡廳打工、運動、念書跟寫作，不僅即將完成戒毒療程，甚至還即將進入西江大的神學研究所，準備專攻哲學的碩博士學位。她認為開口聊毒品經歷、約會暴力都不容易，但這一切都是為了讓自己變得更好、懂得去處理自己的傷口。韓國專門處理毒癮患者的家醫科醫生指出，吸毒者的結局就是監獄、急診室、死亡或自殺，也因此徐敏在不禁感嘆，如果她再碰毒，恐怕會跳過前面兩個階段而直接死亡，並以此告誡自己不可重蹈覆轍。

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