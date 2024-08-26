31歲女偶像直認娛圈廣傳「藝人陪睡清單」有明碼實價　差額達十倍

日本、韓國都是偶像文化發達的國家，然而多年來也經常傳出藝人「潛規則」的傳聞，外界也相當好奇到底是否存在「陪睡清單」。曾為國民女團AKB48人氣成員的峯岸南，2021年離開待了超過5千天的團體，2022年結婚，目前以一般藝人身分活動，她就親自在節目上開口聊到這件事，甚至還坦承被傳「要價日幣40萬日圓」。



峯岸南這幾天上綜藝《禮拜三的DOWNTOWN》，這天節目上聊到演藝圈經常傳出各種謠言，就算是不確定的消息，也會在不知不覺中被當成真的來看待，主持人就問峯岸南有沒有遇過類似狀況。沒想到峯岸南語出驚人，直接說就是「藝人陪睡清單」，這種東西通常都會寫著偶像、女演員的每晚陪睡價格。

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主持人濱田雅功繼續深挖這個話題，峯岸南也坦白說其實一直都有在流傳「國民偶像M．M」每晚要日幣40萬元，而「M．M」正好也是峯岸南的英文拼音縮寫，也就是這個價碼其實就是在影射峯岸南陪睡。不過峯岸南對於這個傳聞並沒有直接否認，反而說這是一個「很妙」的說法，嘉賓千原Jr.則開玩笑：「這不會太便宜嗎？」



對於峯岸南自己主動聊到陪睡話題，有觀眾沒想到她居然敢如此大方主動聊這件事，似乎是主動出擊闢謠；也有人認為陪睡這種是就算只是一種謠言，仍對藝人傷害頗大、相當過分。不過也有網友爆料指出，曾聽說過比較不紅的新人偶像、模特兒，價碼落在日幣10萬元，藝人則要日幣50萬元，甚至更知名的還要日幣100萬元，但很多提供價目表的恐怕都是詐騙，畢竟沒有特殊關係也很難遇上此事。

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